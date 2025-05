Matrimonio a prima vista 2025: Nicola e Sara innamorati e felici, lei: “Sono stata fortunata

Nella puntata di questa sera, 14 maggio 2025, di Matrimonio a Prima Vista Nicola e Sara si sono recati in un canile per fare un gesto molto importante, segno di voler suggellare la loro unione: “Stiamo facendo in poco tempo tanto, ci conosciamo meglio ogni giorno ed è una cosa bellissima.” Loro sono una delle coppie più in sintonia tra tutti ed il gesto di adottare un cane ne è la prova. Anche le altre coppie hanno notato la loro complicità. “Loro sono la coppia più vera” ha ammesso Alessandro

Abbracciati, affiatati e complici, Nicola e Sara di Matrimonio di Vista 2025 sono una delle coppie che ha capito in pieno l’esperimento. Tutto procede alla grande ed hanno buone chance di costruire qualcosa di buono anche fuori. “Sono proprio fortunata io vede Nicola è penso cavolo sono proprio fortunata.” ha ammesso Sara dimostrando di essere molto innamorata di suo marito ed anche Nicola ha speso delle splendide parole per la moglie.

E la coppia di Sara e Nicola a Matrimonio a Prima Vista 2025, che ha conquistato il web. Sui social infatti sono tantissimi i commenti a favore ed in molti le hanno già eletti come la miglior coppia non solo di questa edizione ma di tutte le edizioni. Su X si legge: “Belli Nicola e Sara sono proprio fatti per stare insieme” “Si sono trovati, sono due persone trasparenti e che hanno il coraggio di mostrare i loro sentimenti ed esprimere quello che davvero pensano. Belli, bravi!” “Sono partiti in sesta con il botto, già parlano di figli, tatuaggi insieme…” “Io li amo.”