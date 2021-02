Nicola Acunzo, deputato in Vigilanza Rai e Commissario Ricciardi/ “Nessun conflitto”

Nicola Acunzo di nuovo al centro delle polemiche. L’onorevole, espulso dal MoVimento 5 Stelle per le mancate restituzioni, ora fa discutere per il suo doppio ruolo. È Attore ne “Il Commissario Ricciardi” ed è membro della Vigilanza Rai. L’ultimo film in cui ha recitato è “I due Papi”, in cui interpreta il giardiniere di Castel Gandolfo che offre al pontefice i frutti dell’orto. Ora fa parte del cast della fiction della tv pubblica, in cui è Ponte, usciere di Angelo Garzo, capo del commissario stesso. Per Acunzo non si tratta di un palese conflitto di interesse, anche se è attore per la Rai e membro dell’organismo di Vigilanza sulla tv pubblica. «C’è un grande fraintendimento. Io non ho lavorato per la Rai. Ma con la società di produzione cinematografica che poi vende il prodotto», ha dichiarato al Corriere l’ex deputato M5s.

La fiction è stata poi venduta alla Rai. «In questo caso il conflitto non c’è. Non ho percepito alcun compenso dalla Rai». Di sicuro c’è un problema di opportunità, visto il suo delicato ruolo in Parlamento. «Se avessi dovuto votare un provvedimento riguardante un’azienda con cui lavoro direttamente avrei fatto un passo indietro, ma non è questo il caso», ha aggiunto Nicola Acunzo.

NICOLA ACUNZO, DEPUTATO IN VIGILANZA RAI E ATTORE

Nicola Acunzo, 46 anni, si candidò nel 2018 nel collegio di Battipaglia e fu eletto deputato per M5s. Dopo molti film e apparizioni in teatro, era abituato alla notorietà, ma l’elezione fu senza dubbio una svolta. Col salto in Parlamento arrivò la nomina nella Commissione di Vigilanza Rai, un delicato crocevia politico, perché nomina i componenti del consiglio di amministrazione della tv pubblica, ne definisce l’indirizzo da seguire per programmazione, pubblicità ed economia societaria, inoltre definisce anche i piani di spesa pluriennali. Ora però Nicola Acunzo è nel gruppo Misto, essendo stato cacciato dal MoVimento 5 Stelle per le mancate restituzioni dello stipendio da parlamentare. Ora però il deputato ex M5s sta facendo discutere per il ruolo nella fiction “Il Commissario Ricciardi” trasmessa dalla Rai. La sua speranza è che le sue parole siano sufficienti per spegnere un caso che però potrebbe far ancora discutere.



