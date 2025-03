‘Detectives – Casi risolti e irrisolti‘ tornerà ad occuparsi del caso della misteriosa sparizione delle cosiddette ‘buranelle‘ che risale al 1991 e che fino ad oggi ha visto battere praticamente qualsiasi strada, con la costante del nome di Nicola Alessandro che poco prima della scomparsa di Rosalia Molin e Paola Costantin aveva frequentato la prima: sul conto dell’uomo nel corso degli anni ne sono state di ogni, ma dalle numerose iscrizioni del suo nome nell’elenco degli indagati non è mai emerso alcun reale coinvolgimento con la vicenda tanto che ad oggi Nicola Alessandro è un uomo completamente libero e prosciolto da ogni ipotesi di accusa.

Se qualcuno si stesse chiedendo – proprio in queste ore in cui ‘Detectives’ ha riacceso i riflettori sulla sparizione delle ‘buranelle’, anche grazie alla presenza in studio di Patrizia Molin – chi è Nicola Alessandro, dovrà scendere presto a patti con l’evidenza che sul suo conto (tra vita privata e carriera) sappiamo veramente poco, per non dire nulla: l’unica certezza è che nel 1991 – quando le ragazza sparirono – aveva 30 anni e da poco era stato lasciato da Rosalia Molin a causa del suo carattere talvolta possessivo ed eccessivamente geloso.

Chi è Nicola Alessandro e cosa c’entra con la sparizione delle ‘buranelle’: tutte le indagini sul suo conto

Proprio per il rapporto diretto con Rosalia, Nicola Alessandro finì per primo sotto la lente degli inquirenti, peraltro forti della scoperta – perché fu lui stesso a rivelarlo – che nel giorno della sparizione fu l’ultima persona ad averle viste in vita: raccontò (e negli anni non ha mai cambiato versione) di averle incontrate per caso in un parcheggio alle prese con un problema alla loro auto e dato che si rifiutarono di accettare un passaggio da lui “sono corso a prendere gli attrezzi per aiutarle”; ma una volta tornato al parcheggio “non c’erano più e non le ho mai più riviste“.

Dopo numerose indagini a suo carico, la posizione di Nicola Alessandro venne archiviata per la completa assenza di prove che potesse ricollegarlo alla sparizione, mentre di lui si tornò a parlare qualche anno più tardi quando si vagliò la pista che le ragazze si fossero allontanate volontariamente per seguire una non meglio precisata setta e lo stesso Alessandro confermò che da tempo Rosalia frequentava degli ambienti esoterici; il tutto fino a quando nel 2014 in seguito all’ennesima (infruttuosa) indagine venne nuovamente indagato perché sul suo cappotto vennero trovate tracce di polvere da sparo: una suggestione, forse una contaminazione, che a distanza di più di vent’anni non servì a nulla.