Nicola Alfano è scomparso da Monasterace Marina (Reggio Calabria) all’età di 21 anni, domenica 19 dicembre 2004, dopo un pranzo a casa dei genitori della fidanzata. Da quel giorno, finora, non si è più saputo nulla sulla sua sorte.

Pizzaiolo originario di Boscoreale (Napoli), si sarebbe dovuto sposare l’anno seguente. Il suo telefono avrebbe squillato a vuoto per diverse ore dopo la sparizione e il 21 gennaio 2005 la sua auto è stata ritrovata a Marina di Catanzaro, a circa 50 chilometri dal luogo della scomparsa. Secondo quanto ricostruito da Chi l’ha visto?, che questa sera torna sul giallo a 21 anni dai fatti, Nicola Alfano aveva avviato una pizzeria che, durante l’estate precedente alla sua sparizione, era andata distrutta per un incendio.

Nicola Alfano scomparso nel 2004, scampato a un tentato omicidio poche settimane prima

Poche settimane prima che le sue tracce si perdessero in un mistero ad oggi irrisolto, il giovane Nicola Alfano sarebbe scampato a un tentato omicidio mentre si trovava in macchina con la fidanzata. Stando a quanto emerso, i sicari sarebbero stati intercettati dalla polizia e si sarebbero dati alla fuga dopo una sparatoria.

Nel 2024, a distanza di 20 anni da quel fatto, riporta La Gazzetta del Sud, si è concluso il secondo grado di giudizio nell’ambito del processo aperto a carico di tre imputati: 12 anni di reclusione per Denis Alfarano e Damiano Leotta, una condanna a 10 anni di carcere per Mauro Papandrea. In primo grado, le pene erano state rispettivamente a 19, 18 e 14 anni.