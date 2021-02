Nicola Berti “rischia la vita” a Tiki Taka/ Video: l’acqua gli va di traverso e….

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter, è stato ospite dell’ultima puntata di Tiki Taka, il programma di approfondimento sportivo condotto da Piero Chiambretti. Nel corso della serata, oltre a discutere di calcio con i propri ospiti, il conduttore si lascia andare a battute e commenti ironici. Durante la puntata trasmessa il 15 febbraio, però, Chiambretti si è ritrovato di fronte ad un imprevisto. Protagonista dell’inatteso momento è stato Nicola Berti che, come fa sapere il profilo Instagram di Tiki Taka, avrebbe “rischiato la vita“. Si tratta, naturalmente, di un commento ironico quello scelto da chi gestisce la pagina ufficiale del programma, ma cos’è successo esattamente a Berti? L’ex calciatore ha cominciato a tossire improvvisamente spiazzando anche Piero Chiambretti che, naturalmente, ha reagito con la sua solita ironia.

Nicola Berti, disavventura con la bottiglia d’acqua

Durante l’ultima puntata di Tiki Taka, Nicola Berti ha parlato di calcio e del momento dell’Inter, la sua ex squadra, con Piero Chiambretti e gli altri ospiti. Durante un momento di pausa, ha bevuto un po’ d’acqua, ma qualcosa è andato storto. L’ex calciatore ha cominciato a tossire e il momento non è passato inosservato al conduttore. “Cosa succede?”, ha chiesto inizialmente Chiambretti. “Gli è andata di traverso l’acqua. Scusate caro pubblico”, ha aggiunto il conduttore mentre Berti cercava di ricomporsi e gli altri ospiti ridevano. Un imprevisto che, naturalmente, a causa della diretta, nessuno ha potuto prevedere. Il video del momento, condiviso sui social, ha scatenato la reazione degli utenti. “Che perla in diretta! Mauro ha rischiato l’infarto”, “Berti numero uno”, “Il momento più divertente della puntata”, scrivono i follower.







