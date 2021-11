Nicola Berti, scherzo Le Iene: “Hai una figlia”/ Dopo un festino ai Caraibi…

Davvero uno scherzo diabolico quello organizzato da Le Iene, e precisamente da Sebastian Gazzarini, nei confronti di Nicola Berti, ex stella dell’Inter e della nazionale italiana di calcio. Il giocatore originario dell’Emilia Romagna è noto per essere stato negli anni, prima del matrimonio e dei due figli, un po’ un libertino, un farfallone. Del resto era un calciatore bravo, giovane, bello e ricco, e si è giustamente goduto la vita. Per questo, come da sua stessa ammissione, ne ha combinate di ogni mentre giocava a Milano, e quando ha appeso le scarpe al chiodo, a inizio anni duemila, ha deciso di trasferirsi per qualche anno a Saint Barth, ai Caraibi, dove le donne non sono mancate.

Maria Teresa Ruta scherzo a Le Iene/ Video, difende Guenda Goria dagli strozzini

E il programma di Italia Uno ha fatto credere che proprio in quegli anni, fra il 2001 e il 2005, Nicola Berti abbia avuto una scappatella con una donna, da cui poi sarebbe nata una bimba, sua figlia. Lo scherzo è stato architettato con la complicità di un ex giocatore dell’Inter, rimasto anonimo, nonchè del fratello di Nicola e del nipote dello stesso. Quest’ultimo, durante un pranzo in famiglia a casa della nonna (la mamma di Nicola), ha spiegato allo zio di aver conosciuto questa ragazza (quando la vede l’ex calciatore esclama “Bella fi*a!”), che gli avrebbe spiegato di essere cresciuta senza il suo papà naturale, visto che la mamma era rimasta incinta dopo un’avventura. Insomma, dopo una serie di indagini si scopre, tramite un falso test del dna, che la ragazza frequentata dal nipote dell’ex interista è proprio la figlia dello stesso.

Bernardo Corradi, marito Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo/ La lotta contro gli haters

NICOLA BERTI, SCHERZO LE IENE: HA UN’ALTRA FIGLIA? LA SITUAZIONE DEGENERA…

Quando mostrano il documento a Berti questi rimane impassibile, pensieroso sulla sedia, con le mani sulla testa, dopo di che avviene l’incontro con la finta figlia: i due si abbracciano, si chiariscono e sembra finita li. Ma la situazione precipita quando poco dopo si presenta a casa di Berti il patrigno della ragazza, pretendendo di lasciare lì la stessa a vivere, e di portarsi via il televisore come “pagamento” per aver mantenuto la giovane per i precedenti 25 anni. La situazione sta per degenerare e a quel punto intervengono Le Iene che salvano Nicola Berti: “Ed in effetti poteva essere vero”, conclude lo stesso interista. Clicca qui per il video de Le Iene.

LEGGI ANCHE:

Ornella Vanoni non è a Le Iene perchè "non sta bene"/ Sostituita da Elena Santarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA