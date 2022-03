Nicola Capodanno, marito e figli di Giulia Bevilacqua/ “La maternità è bellissima, ma..”

Nicola Capodanno, Vittoria ed Edoardo sono marito e figli di Giulia Bevilacqua. Dal 2017 l’attrice di “Distretto di Polizia” è sposata con il giornalista Nicola Capodanno. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti per pure caso come ha raccontato proprio l’attrice. I due, infatti, si sono incontrati in occasione di un party di Natale della maison Fendi: “ci siamo conosciuti a Roma, per caso: dopo alcuni balli scatenati – io adoro ballare – mi sono seduta per riposarmi e in pratica lo facciamo contemporaneamente”. La prima delle tante casualità che li hanno portati quella sera a conoscersi visto che si sono ritrovati seduti l’uno alle spalle dell’altro.

“Schiena contro schiena, come in un film: ci giriamo e ho avuto il primo colpo di fulmine della mia vita” ha dichiarato Giulia che da quel momento si è follemente innamorata del giornalista a cui ha detto: “Ho pensato: ‘Ma dove sei stato? Ti conosco da sempre, come è possibile?’”.

Giulia Bevilacqua e l’amore con Nicola Capodanno: il matrimonio e due figli

Da quella sera Giulia Bevilacqua e Nicola Capodanno non si sono più separati. “Dopo che ci siamo guardati negli occhi abbiamo sentito un senso di appartenenza l’una all’altro” ha dichiarato l’attrice dalle pagine di Vanity Fair ricordando il primo incontro con il marito. I due si sono innamorati e sposati e dal loro amore sono nati anche due splendidi figli: la primogenita Vittoria nata il 16 novembre 2018 e il piccolo Edoardo nato a maggio 2020. L’attrice, che vedremo nella nuova fiction “Più forti del destino” ha parlato anche della scelta di prendersi una pausa dal mondo del lavoro per crescere i suoi figli. “Sono stata quasi un anno e mezzo senza lavorare – ha dichiarato a il Sole 24 0re – per la gravidanza ma anche per questo terribile anno che abbiamo vissuto, e il lockdown ha amplificato quelle sensazioni e fatiche fisiche che si provano nell’essere mamma 24 ore al giorno. La maternità è bellissima, ma mi è mancato il lavoro, che è un altro tipo di gratificazione”.

Infine parlando proprio della maternità ha sottolineato: “ha lo stesso significato qualsiasi professione una donna svolga. Non è un ruolo, ma è uno stato da vivere, da conciliare con la professione. In generale è il lavoro a non essere strutturato per dei genitori. Nel caso della professione di attrice, gli orari non sono molto diversi da quelli di qualunque professionista. Forse all’esterno non si pensa che anche il nostro lavoro sia così impegnativo”.



