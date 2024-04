Nicola Carraro, chi è il marito di Mara Venier/ La conduttrice: “Nessuno ci dava due lire e poi…”

Mara Venier ricorda gli inizi della sua storia d’amore col marito Nicola Carraro: “Nessuno ci dava due lire e poi…”

Nicola Carraro è il marito della celebre conduttrice Mara Venier. I due si sono conosciuti negli anni duemila, quando dopo una cena Nicola propose di accompagnare a casa Mara. “Quando l’ho visto entrare, vestito con il blazer, mi sono detta ‘ma questo è un cumenda, cosa c’entro io con lui’?”, ha ricordato la presentatrice di Domenica In, ripercorrendo le tappe del suo amore col marito. “Nessuno ci dava due lire tutti pensavano che io fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati presto. Dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio siamo ancora qui“, ha raccontato Mara Venier in una intervista.

Domenica In, Mara Venier nella bufera per Ermal Meta/ Web in rivolta: "Che fine ha fatto la canzone?"

Editore e produttore cinematografico, Nicola Carraro ha conquistato la Venier con la forza della sincerità e tanta pazienza. Come racconta il marito di Mara in un passaggio sul Corriere della Sera, la Venier passò tutta la sera ad intervistarlo e fargli domanda. Evidentemente scattò un interesse sincero e autentico, che li ha poi portati a vivere un grande amore.

Domenica In, Luca Marinelli The Voice fa piangere Mara Venier: retroscena mamma morta/ "Cantato per lei..."

Mara Venier e la rivelazione sugli amici di Nicola Carraro: “Mi consideravano non adatta, non mi invitavano alle cene e…”

“Alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza“, ha ricordato Mara Venier, parlando degli inizi della sua relazione con Nicola Carraro. Quest’ultimo, malgrado la popolarità enorme della compagna e dei suoi ex illustri, ha detto di non aver mai avuto motivo di provare gelosia nei suoi confronti.

“La verità è questa: lei non mi ha mai dato motivo di essere geloso e soprattutto trovo folle la gelosia retroattiva. Quanto ai suoi ex, con Arbore c’è grande stima e rispetto; Jerry lo conosco da tanto tempo, quando ancora facevo il produttore cinematografico. Siamo amici”.

Mara Venier commossa da Max Giusti: "Tu sei un leone ma anche i leoni si stancano"/ Lacrime a Domenica In

© RIPRODUZIONE RISERVATA