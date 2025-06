Come sta Nicola Carraro? Non è stato un periodo facile per il marito di Mara Venier, che da mesi affronta problemi di salute abbastanza seri. Da dicembre, sono state necessarie per Carraro delle cure importanti a causa di un problema alle vie respiratorie. Una situazione che ha avuto un importante impatto sul fisico dell’uomo, che si è poi mostrato qualche tempo dopo in sedia a rotelle. La permanenza in ospedale è durata qualche tempo, poi c’è stato il ritorno a casa.

Mesi difficili per lui, quindi, ma anche per la sua amata moglie Mara Venier che, alla fine di questa edizione di Domenica In, in lacrime gli dedicava parole di grande amore: “Nicola ti amo, sei la mia vita, ricominceremo e torneremo come prima”, le sue parole. E oggi è proprio la conduttrice ad essere tornata sui social per fare una dedica alla sua dolce metà.

Mara Venier e la dedica d’amore al marito Nicola Carraro

Mara Venier ha infatti pubblicato su Instagram una foto inedita insieme a suo marito. Nello scatto, Nicola Carraro indossa occhiali da sole e un cappellino di paglia e guarda dritto nell’obiettivo, mentre la conduttrice gli stampa un bacio vicino alle labbra. “Noi per sempre. Love”, sono le parole che Venier ha scritto a corredo della foto che, in poche ore, ha raccolto migliaia di like e tantissimi commenti, anche di volti noti del mondo della TV e dello spettacolo. Come Simona Ventura, che ha commentato la foto con dei cuoricini e suo marito Giovanni Terzi, che ha fatto lo stesso. Commenti teneri anche da Francesca Alotta, Franco Ricciardi e molti altri. Una foto per ribadire che la forza della coppia per andare avanti contro le difficoltà è sempre l’amore.

