Prospettive di ripresa per Nicola Carraro, il marito di Mara Venier alle prese da tempo con problemi di salute

Da qualche tempo a questa parte Mara Venier sta dedicando le sue attenzioni quasi unicamente al marito Nicola Carraro. Questo perché il celebre produttore negli ultimi mesi sta combattendo contro una serie di problemi di salute che lo hanno costretto in sedia a rotelle. “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso”, aveva raccontato il marito di Mara Venier sui social. Ma come sta oggi? Ci sono novità sulle sue condizioni di salute?

Mara Venier: “Simona Ventura? La più vicina in questo mio momento difficile”/ “Siamo state due cogl*one!”

Recentemente, la mitica conduttrice aveva confidato che avrebbero messo in vendita la casa di Santo Domingo, perché ormai non sarebbero più nelle condizioni di prendere un aereo e sostenere un viaggio così impegnativo. Eppure qualche spiraglio di ottimismo arriva direttamente da un messaggio postato da Nicola Carraro sui social.

Mara Venier, siparietto a Domenica In con Valeria Marini: “Hai ancora le tue cose? Beata te!”/ Poi uno show!

Nicola Carraro, il ‘miracolo’ dopo il periodo buio: “Malattia? E’ accaduta una cosa davvero strana…”

Il marito di Mara Venier ha confidato di sentirsi molto meglio e di riuscire nuovamente a camminare. “E’ accaduta una cosa stranissima”, ha preannunciato il produttore. “Sono stato cinque mesi senza potermi alzare, con dolori forti ogni volta che mi alzavo mentre ora mi alzo in piedi e cammino.

Tutto o quasi merito del professore che lo ha preso in cura e risolto il problema. “Mi ha inquadrato il problema e me lo ha risolto in dieci minuti”, ha assicurato Nicola Carraro, decisamente più rasserenato in volto. “Se questo è un miracolo? No, sono le eccellenze del nostro sistema ospedaliero”, ha detto. Parole che hanno scatenato una reazione di felicità e gioia sui social, dove i fan della coppia hanno espresso grande soddisfazione per gli ultimi aggiornamenti di salute del produttore.

Mara Venier sbotta a Ne vedremo delle belle: "Anche a me baciano tutti"/ De Sica ribatte: "È un'altra cosa"