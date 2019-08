Nicola Carraro: dolce dedica a Mara Venier/ Foto in costume: “Vogliamo parlare di…”

Bella e brava, amatissima dal pubblico televisivo e da qualche anno anche da quello social: Mara Venier sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro e nei prossimi mesi, con ben due show in programma sulla rete ammiraglia Rai, raccoglierà i frutti di una stagione televisiva all’apice. In tutto questo, però, non è mai stata da sola: in ogni sua avventura ha sempre potuto contare sul supporto costante del suo amato marito, Nicola Carraro; ed è proprio lui a rivolgerle oggi una nuova tenerissima dedica social. In uno scatto che ritrae la conduttrice sulla spiaggia mentre cerca di coprirsi con un asciugamano, l’imprenditore scrive “Ma vogliamo parlare della bellezza di mia moglie?”. Nell’immagine che accompagna la dedica, Mara Venier appare sorpresa e quasi in imbarazzo, ma in ogni caso radiosa nel suo costume nero intero. Avvolta in un telo mare di colore bianco, la conduttrice cerca di coprirsi, ma lo scatto è più veloce e, sorpresa dal flash, non può fare a meno di sorridere.

LA SORPRESA DI NICOLA CARRARO SUI SOCIAL, I FAN APPREZZANO

Non è la prima volta che Nicola Carraro riserva a Mara Venier una dedica d’amore: già nei mesi scorsi, nel bel mezzo della stagione televisiva di Rai 1, l’imprenditore ha sorpreso sua moglie nel salotto di Domenica In con numerose e inattese irruzioni. Dalla telefonata in diretta, all’arrivo in studio, Carraro non le ha mai fatto mancare il suo supporto, neanche quando le lunghe dirette tenevano la sua dolce metà lontana da dalla loro dimora di Santo Domingo. Stavolta, però, Carraro ha chiamato a raccolta anche i tanti fan di Mara Venier, i quali, di fronte allo scatto, non hanno rinunciato alla possibilità di condividere ciò che pensano dell’amata conduttrice: “Bellissima, simpaticissima insomma grande donna”, scrive una follower. “Bellissima, Mara è come il vino, più invecchia più è buono”, le fa eco un’altra, e ancora: “Mara è proprio bella. La sua bellezza si coniuga con la sua solarità, è un mix perfetto”, “Le Venete hanno una marcia in più”.

La foto che accompagna la dedica a Mara Venier

Ma vogliamo parlare della bellezza di mia moglie? ❤️





