Nicola Carraro, il marito di Mara Venier/ Il primo incontro a Forte dei Marmi

A volte l’amore più importante della propria vita può arrivare quando non si è più giovanissimi, ma questo inevitabilmente rende più consapevoli e permette di capire quello di cui si ha davvero bisogno per stare bene senza alcun compromesso. Una situazione che conoscono bene Nicola Carraro e Mara Venier, che hanno avuto matrimoni e figli con altre persone, ma che hanno subito capito quanto fosse forte il sentimento che li legava. Proprio per questo non hanno alcun timore nello scambiarsi dediche tramite i social, come se fossero due ragazzini.

Anzi, spesso la “zia Mara” non manca di rivolgere messaggi affettuosi al suo Nicola quando si trova in Tv alla guida di “Domenica In”. Tra i motivi che rendono solido il loro rapporto c’è anche la capacità di supportarsi a vicenda quando uno dei due vive un momento difficile. L’uomo lo ha fatto recentemente quando la conduttrice si è trovata a dover affrontare i postumi di un intervento finito male o in seguito a una caduta nel corso della trasmissione solo un paio di settimane fa.

Nicola Carraro e Mara Venier: la forza di un grande amore

Mara Venier ama utilizzare il suo profilo Instagram per condividere con i suoi fan alcuni dei momenti più importanti della sua vita. E lo ha fatto anche recentemente, il 19 settembre, una data che per lei ha una valenza davvero speciale. Quel giorno di ventun anni fa, infatti, lei ha conosciuto quello che considera l’amore della sua vita, nonostante diverse storie d’amore finite male in passato. Con alcuni dei suoi ex, Renzo Arbore e Jerry Calà su tutti, è comunque riuscita a mantenere un rapporto di amicizia.

“ll 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati per la prima volta amore mio… – ha scritto -. Sono passati 21 anni e io ti amo sempre di più. Sei tutto per me… amore…amicizia…stima…Il mio punto fermo… Il mio equilibrio (non sempre), insomma sei tutto quello che ho sempre cercato. Una vera botta di c**o averti incontrato quel 19 settembre di tanti anni fa”. I due, che si sono incontrati a Forte dei Marmi, oggi diventata la loro seconda casa, hanno poi coronato il loro sono d’amore il 15 giugno del 2006, ma lo ripeterebbero certamente senza alcun dubbio.

