Cos’è successo a Nicola Carraro? È questo che molti utenti del web si sono chiesti di fronte all’ultima foto pubblicata dal marito di Mara Venier su Instagram. Il celebre produttore cinematografico, dopo un alcuni giorni di assenza dai social, è riapparso mostrandosi vistosamente dimagrito e in sedia a rotelle, immagine che ha alimentato le preoccupazioni del web sulla sua salute. Ma cosa gli è successo? Qual è il motivo della sedia a rotelle?

Nicola Carraro, a corredo dello scatto, ha chiarito cosa gli è successo, scrivendo: “Buon giorno amici sono passati 107 giorni dall’inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo“. A chi gli ha poi chiesto il perché della sedia a rotelle, lui ha risposto: “Non cammino dal dolore“.

Come sta Nicola Carraro? Le novità e il sostegno della moglie Mara Venier

Continua, dunque, la fase di ripresa per Nicola Carraro, che ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute già a dicembre, spiegando di star attraversando un periodo difficile, a causa di “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso“. Una condizione che lo ha costretto a lasciare Roma per trasferirsi a Milano, dove è seguito da una equipe medica di esperti nel campo, e dove segue un percorso di fisioterapia. “Ora sto molto meglio, faccio fisioterapia. – ha infatti spiegato nel suo messaggio social – Ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano. E sono qua. Bene ragazzi allora in alto i cuori, tra un po’ torno in pista. Non vi preoccupate“. Al suo fianco, d’altronde, c’è il grande amore della sua vita: sua moglie Mara Venier. Non mancano messaggi d’amore e di sostegno da parte della celebre conduttrice, anche sotto l’ultimo post che lo vede sulla sedia a rotelle: “Amore”, è l’unica parola, ma ricca significato, di Mara al marito.

