Dopo aver vissuto diverse storie d’amore, Mara Venier ha trovato la sua eterna felicità nel marito Nicola Carraro. Un uomo di grande cultura, che ha dato tanto all’Italia dal punto di vista imprenditoriale, e che ora riempire la vita della conduttrice ormai da venti anni. Ma come si sono conosciuti e innamorati i due, e soprattutto chi è il marito di Mara Venier? Nato nel 1942, Nicola Carraro ha otto anni in più della moglie. La sua è una famiglia storica in Italia, la Rizzoli: suo nonno era infatti Angelo Rizzoli, storico editore italiano. Lui ha cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia da giovanissimo, venendo prima assegnato al reparto rotative e dopo ancora diventando direttore editoriale dei periodici.

Dopo aver lavorato a lungo nell’azienda della sua famiglia ed essere stato anche assistente di Enzo Biagi, ha poi vissuto nell’arcipelago di Turks e Caicos. Rientrato in Italia, nel 2006 ha sposato Mara Venier, vivendo con lei un grande amore che dura ormai da quasi venti anni. Mara, molto innamorata del marito, non ha mai nascosto che lo risposerebbe mille volte ancora: un amore che, nonostante per entrambi sia arrivato in età adulta, ha portato gioia e spensieratezza.

Nicola Carraro non sta attraversando un momento semplice dal punto di vista della salute e per questa ragione Mara non ha esitato un attimo nel decidere di seguirlo a Milano per rimanergli accanto. “Io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi” ha raccontato Mara Venier a “Oggi”, spiegando dunque di aver deciso di lasciare Roma per vivere a Milano con il marito, dove è seguito per motivi di salute. I due stanno insieme dal 2000, quando si sono innamorati e hanno deciso di invecchiare insieme: dieci anni più tardi, sono arrivate le nozze.