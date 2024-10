Da circa venticinque anni, ormai, Mara Venier è sentimentalmente legata al marito di Nicola Carraro. La conduttrice e il suo compagno si sono conosciuti una sera di fine estate nel 2000, quando lei era già un profilo di spicco della tv e lui un affermato produttore cinematografico ed editore. “Avevo già sentito parlare di lui e lo avevo un po’ idealizzato”, ha confidato Mara Venier in una intervista. “Mi ero messa elegante per fare colpo su di lui ma quando l’ho visto entrare mi sono chiesta cosa c’entrassi io con un cumenda”, le parole della conduttrice.

Da quella sera, però, qualcosa è scattato nel cuore di Mara Venier e Nicola Carraro e i due hanno iniziato a frequentarsi nonostante le perplessità legate alle famiglie di origini. Mentre Mara proveniva da una famiglia come tante, lui era il nipote del celebre Angelo Rizzoli. “Per restare insieme tutti questi anni è necessario coltivare le proprie passioni”, ha detto la Venier a Domenica In, parlando della sua storia con Nicola.

In una relazione così lunga, i problemi non sono mancati. Infatti pare ci siano stati momenti molto difficili tra la conduttrice e il marito, ma entrambi hanno capito come uscire dal momento difficile senza rovinare il loro rapporto. “I propri spazi sono fondamentali, ce ne siamo accorti sei anni fa quando abbiamo rischiato la separazione”, racconta Mara.

Nessun problema di gelosia da parte di suoi marito nei confronti degli ex fidanzati Renzo Arbore e Jerry Calà. Nicola Carraro stesso, parlando al Corriere, ha elogiato la sua dolce metà Mara Venier, dicendo che non gli ha mai dato motivo di essere geloso o dubitare di lei. “Trovo folle la gelosia retroattiva, c’è grande rispetto con gli ex di Mara Venier. E poi lei non mi ha mai dato motivo di essere geloso”, ha concluso.

