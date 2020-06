Nicola Carraro, marito di Mara Venier/ Lei: “La sua salute mi preoccupa..”

Pubblicità

Nicola Carraro non ha bisogno di presentazioni, questo è certo. Lui è il marito di Mara Venier, l’uomo che le ha permesso di ritrovare il sorriso che ha deciso di invecchiare con lei sostenendola nella sua carriera ma anche nella sua vita di mamma e di nonna diventando lui stesso nonno del piccolo Claudietto che tanto fa impazzire zia Mara. In questi giorni difficili, di lockdown e di quarantena, però, la conduttrice ha temuto il peggio per il suo amato Nicola Carraro perché “soggetto a rischio” per questo Coronavirus. Lei stessa a Libero ha spiegato: “Nicola ha avuto una polmonite molto grave a dicembre. Era a Santo Domingo. Ha cominciato con febbre, poi è andato in ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo Domenica In ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata. È tornato a Roma prima di Natale e siamo andati al Gemelli. Ma adesso, con il senno di poi, penso: non è che ha avuto il coronavirus?”.

NICOLA CARRARO HA AVUTO IL CORONAVIRUS? LE PAROLE DI MARA VENIER

Dal canto suo Nicola Carraro sembra ormai essere tornato in forma diventando protagonista di divertenti siparietti sui social insieme a Mara Venier che si mostra come una casalinga disperata tra pulizie in cucina e in terrazza dove i piccioni cacano di continuo, almeno a suo dire. Molte volte Nicola Carraro è stato preso di mira perché “reo” di oziare e non fare molto nella vita ma per chi non lo conoscesse ancora, è un produttore cinematografico ma anche un capace editore in quanto nipote del celebre Angelo Rizzoli.



