NICOLA CARRARO, MARITO DI MARA VENIER/ “Non andrai mica a Sanremo 2020!”

Nicola Carraro non potrebbe essere più orgoglioso della moglie Mara Venier: lo si intuisce ancora una volta dai post che ha pubblicato in queste ore, in occasione dell’arrivo della conduttrice a Sanremo 2020. “Dove vai? Non andrai mica a Sanremo. Ma sei matta? In mezzo a quel casino”, dice ridendo in una clip. Poi zia Mara si chiede se farà freddo: “Pare che arrivi anche la neve”, dice ancora l’ex produttore. “Ci risposiamo domenica”, conclude la presentatrice. Una frase che colpirà forse gli ammiratori che non sanno quanto dichiarato dalla Venier nei giorni scorsi al settimanale Oggi, parlando del marito: “Lui mi risposerebbe tutti i giorni. Me lo dice ogni mattina. ‘Bagigia, risposiamoci’. E io gli rispondo ‘Perchè non ce separamo, invece?”. Una risposta ironica, tipica della zia Mara, a cui fa seguito un discorso un po’ più serio: “Se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto. Con una condizione: che il matrimonio si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e con gli amici più cari. Una cosa intima, un po’ hippy”. Clicca qui per guardare il video di Mara Venier. Impossibile per Nicola non condividere anche quel momento in cui, a Radio 2, Mara ha deciso di rispondere per le rime a uno spettatore che ha criticato Achille Lauro. “Ma rilassate… aripijate amore della zia, dategli un valium”. Per Carraro è evidente che anche questa parentesi, applaudita dai presenti, sia indice dellla presenza della moglie nella città dei fiori. “Mia moglie è arrivata a Sanremo”, commenta.

COSÌ MARA VENIER HA CONQUISTATO IL MARITO

A vent’anni di distanza dal loro primo incontro, Nicola Carraro continua ad essere innamoratissimo della moglie Mara Venier. “Più che una cena era un casting”, ha detto la conduttrice al settimanale Oggi, “Nicola Tornava a Roma dai Caraibi e un’amica [Melania Rizzoli, ndr] aveva organizzato una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare”. Le cose però sono andate in modo diverso. Mara sentiva già in quel momento che l’ex produttore avrebbe cambiato tutta la sua vita. Così la presentatrice si è messa un abito elegante, è arrivata in anticipo all’appuntamento ed ha iniziato a sentire una forte agitazione. “Io la conosco perchè so che lei fa un’ottima pasta e fagioli”, le dirà lui, dopo aver ricevuto l’imbeccata da Jerry Calà, con cui aveva avuto modo di lavorare anni prima. Eppure nonostante il grande feeling, il primo bacio dei futuri sposi arriverà solo un mese più tardi. Sarà la zia Mara a cogliere al volo il momento giusto, durante una cena con amici. “Mi sono alzata e ho annunciato a tutti: ‘Vado in bagno’. Poi, all’ultimo, prima della toilette ho fatto uno scatto, sono andata da Nicola e gli ho stampato un lungo bacio sulla bocca”. Da lì, il resto, è solo storia.

