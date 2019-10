NICOLA CARRARO MARITO MARA VENIER/ “C’è una nota stonata nel nostro rapporto…”

Domenica scorsa, Nicola Carraro – produttore cinematografico nonché marito di Mara Venier – ha fatto la sua comparsa “a sorpresa” negli studi di Domenica in. Durante l’intervista a Ronn Moss e a Barbara De Rossi, infatti, il produttore è intervenuto svelando retroscena inediti su un film che hanno girato insieme. Erano gli anni Ottanta, e Carraro era nel pieno della sua attività con la Vides. La Venier, sua moglie, lo ha interpellato circa il rapporto tra Moss e la De Rossi, che ai tempi lavoravano sullo stesso set, ma Carraro si è detto “estraneo” alla vicenda. Se tra i due ci sia mai stato un flirt, lui proprio non lo sa. E nemmeno è il caso di scavare più a fondo, visto che sono passati 30 anni ed entrambi, oggi, sono sposati. Prima di diventare produttore, Carraro ha lavorato per la casa editrice di famiglia (la Rizzoli) nel reparto rotative. In seguito si è occupato di pubblicità, per poi diventare assistente di Enzo Biagi (l’allora direttore editoriale dei periodici).

La carriera di Nicola Carraro, marito di Mara Venier

Nicola Carraro lascia la Rizzoli nel 1974, anno dell’acquisizione, da parte di un gruppo di soci, della casa editrice Sperling & Kupfer. Nel 1977 debutta nel mondo del cinema in qualità di produttore. Alla morte di uno dei soci, Tiziano Barbieri Torriani, la nuova casa editrice viene venduta alla Mondadori. A quel punto, Carraro va a vivere nell’isola di Providenciales (Turks e Caicos), nella quale alloggia fino al 2006. È allora che torna in Italia per sposare Mara Venier, la conduttrice televisiva con cui vive tuttora tra Roma e Santo Domingo. Dal 2018, Nicola Carraro interpreta il ruolo di Bibò nella web-serie Le avventure di Bibì e Bibò, trasmessa sul suo profilo Instagram.

Il matrimonio con Mara Venier

“Non ho mai sgobbato così tanto come in questo periodo, ma devo dire che sono felice. Lavoro e affetti vanno a gonfie vele e non potrei chiedere di più alla mia vita”. In un’intervista a Today, Mara Venier ha descritto così la sua vita attuale con Nicola Carraro. Poi però ha ammesso: “Mio marito mi vorrebbe di più a casa. Ho ricevuto proposte molto belle e dunque faccio fatica a dire di no. Come diceva Orietta Berti ‘finché la barca va, lasciala andare'”. Dopo le relazioni del passato con Jerry Calà e Renzo Arbore, la Venier sostiene di aver trovato la felicità in compagnia di Carraro. Unica nota stonata, nel loro rapporto, l’eccesso di impegni, che spesso e volentieri li tengono lontani da casa. Tra qualche settimana dovrebbe partire anche La porta dei sogni, il nuovo programma che vedrà la Venier protagonista in prima serata. Alla Coin di Piazzale Appio, dopo aver presentato l’ultima collezione autunno/inverno 2019 di Luisa Viola, la conduttrice si è concessa ai giornalisti: “Non ho mai lavorato così tanto, ma la priorità resta la famiglia”, ha ribadito ai microfoni.



