Nicola Carraro, marito Mara Venier/ Video, molla la mazza da golf per Domenica In!

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, si dimostra essere sempre in gran forma oltre che dotato di una estrema ironia. Nella passate ore ha pubblicato un nuovo divertente video su Instagram, direttamente dalla sua residenza di Santo Domingo. Mentre la sua consorte ha vissuto momenti di paura (ma sopratutto di dolore) dopo il suo recente infortunio, Nicola se la spassa sui campi da golf, tra una buca ed un’altra. Proprio nel bel mezzo del nuovo tiro, mentre è in tenuta sportiva e con la mazza tra le mani, Carraro ha un dubbio e rivolgendosi al suo accompagnatore domanda: “Ma che giorno è oggi?!”. “Domingo”, la risposta. “Domingo? Ma Domenica In, Domenica In!”, esclama, mollando la mazza ed i campi da golf per precipitarsi via, probabilmente in attesa di rivedere sul piccolo schermo la sua amata e dolce metà, in vista di una nuova entusiasmante puntata della trasmissione domenicale di Rai1. Ovviamente il siparietto ha contribuito a strappare un sorriso alla “zia” Mara, che dall’Italia ha commentato con una serie di emoticon divertite.

NICOLA CARRARO, MARITO MARA VENIER: MOLLA TUTTO PER DOMENICA IN!

Il nuovo video di Nicola Carraro, lontano per questa settimana dalla moglie Mara Venier, è tutto da ridere! Il popolare produttore cinematografico si prende teneramente gioco della compagna, impegnata con la trasmissione Domenica In, e tra una buca e l’altra è proprio a lei ed ai suoi impegni domenicali che rivolge il pensiero. I fan della coppia sembrano proprio apprezzare al punto da leggere tra i vari commenti: “In generale vedo i video di chi è famoso e benestante con un sorriso amaro, perché penso che è tutto facile quando ci sono tanti soldi, invece i suoi e quelli di sua moglie mi suscitano tanta gioia e sono pure divertenti. La vostra semplicità vi rende unici. Bravi”. In tanti hanno notato il bel tempo di Santo Domingo, con sole e caldo (anche alla luce dell’abbigliamento sportivo di Nicola), al contrario dell’Italia dove tra pioggia ed umidità il clima attualmente è del tutto opposto. Ma c’è anche chi ha voglia di ricordare a Carraro dell’infortunio avuto dalla sua compagna nei giorni scorsi, “rimproverandolo” bonariamente: “Nicola vai da Mara che ha bisogno di te”.

Visualizza questo post su Instagram Ma domenica in 😊😜❤️ Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 16 Nov 2019 alle ore 8:20 PST





