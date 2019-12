Nicola Carraro/ “Morto il mio migliore amico Albi”. Mara Venier: “Amore mio vorrei..”

Momento doloroso per Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, che ha annunciato nelle ultime ore un lutto che lo ha toccato molto da vicino. E’ morto infatti il suo migliore amico, Albi, detto Bussi. Il produttore cinematografico ha voluto ricordare l’amico scomparso con una foto pubblicata su Instagram che li ritrae da bambini e a commento un lungo post che ha fatto venire a galla tutto il dolore di Nicola Carraro. Queste le parole con cui ha voluto ricordare il suo migliore amico venuto a mancare: “Ieri notte (due giorni fa, ndr) è mancato, tra le braccia della sua meravigliosa moglie Manuela, il mio migliore amico: Albi detto Bussi. Era il fratello che non ho mai avuto, siamo nati tutti e due in tempo di guerra, i nostri genitori erano amici, abbiamo giocato insieme ai soldatini, e poi a carte. Ci siamo sposati nello stesso periodo, abbiamo viaggiato insieme, passato le vacanze sempre insieme e abbiamo lavorato fianco a fianco per 40 anni”.

NICOLA CARRARO: “MORTO IL MIO MIGLIORE AMICO ALBI”

Il ricordo di Nicola Carraro nei confronti del suo migliore amico Albi, detto Bussi, prosegue su Instagram: “I miei genitori gli volevano bene come ad un figlio, era il mio grillo parlante, il mio consigliere. Quando partivo in quarta per qualche nuova avventura lui prima mi tirava per la giacca e poi sorridendomi mi lasciava fare. È stato una delle persone più importanti della mia vita. Ora non c’è più e io sono lontano e disperato. Caro Bussi abbracciami Mammolo e Cianupi ed il cugino Albert. Ti voglio bene Nik”. Da quel “io sono lontano e disperato” si evince alla perfezione lo stato d’animo di Nicola Carraro, che in questo momento si trova a migliaia di km dall’Italia. Il marito di Mara Venier è infatti a Santo Domingo, dove trascorre diversi mesi dell’anno per motivi di salute: per lui, come ha spiegato tempo addietro la stessa conduttrice, “l’aria di mare è fondamentale”.

MARA VENIER A NICOLA CARRARO: “VORREI ESSERE CON TE”

Ma anche da lontano Mara Venier ha voluto far sentire al marito Nicola Carraro tutta la propria vicinanza in questo momento difficile, caratterizzato dal dolore per la scomparsa di un amico che è giusto considerare “fraterno”. Tra i tanti commenti apparsi sotto il post Instagram pubblicato dal produttore cinematografico, infatti, spicca proprio quello della conduttrice: “Amore mio vorrei essere lì, vicina a te e stringerti forte forte!!! Albi era diventato anche per me un amico prezioso”. E chissà che Mara Venier non decida di far sentire il proprio affetto al marito, una volta di più anche nella puntata di oggi di Domenica In, magari riservando un pensiero proprio al compianto Albi e inviando un bacio al marito fino a Santo Domingo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA