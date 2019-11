Nicola Cavallaro, Inedito “Like I Could”/ Supererà la prova? (X Factor 2019)

Like I Could, l’inedito di Nicola Cavallaro supererà la prova?

Torna a X Factor Nicola Cavallaro, del team Over, con l’inedito “Like I Could” tra cui autori c’è anche Tom Walker. Nell’ultimo live ha cantato una canzone di Salmo che effettivamente non era facile interpretare. Purtroppo il giudizio dei coach non è stato affatto gratificante, questi hanno sottolineato come la canzone effettivamente essendo rap calza unicamente su chi la scrive e che Cavallaro, al netto dello studio e di un buon tentativo, non ha portato a casa un ottimo risultato. Questa situazione ha fatto molto preoccupare tutti perché c’era un forte clima di tensione. Il cantante ci è ovviamente rimasto male visti i suoi sforzi per omaggiare Salmo, Sfera ha voluto anche incalzare la dose ammettendo che il rap quando viene tradotto diventa un macello. Nicola Cavallaro ha 28 anni e viene dalla Sicilia, è stato nell’Esercito Italiano come paracadutista e attualmente sta studiando medicina anche se la sua vera passione è la musica. È un ragazzo pieno di energie, che si è fatto notare nel 2917 per aver partecipato a The Voice Francia.

Nicola Cavallaro, Over X Factor: il percorso di crescita

Nel suo percorso, Nicola Cavallaro, all’interno del programma X Factor abbiamo visto una crescita, quello che sembrava all’inizio difficile per Cavallaro era rompere quel muro di emozione che non lo faceva esprimere a pieno verso il pubblico a casa. Non è stato affatto facile, anche per le difficoltà incontrate con i giudici, tuttavia alla fine ce l’ha fatta, è riuscito a comunicare la sua persona. Questo è fondamentale per chi come lui ha attraversato programmi di vita completamente diversi e non si è da sempre dedicato alla musica. Quel che resta oggi di fatto però è un giovane artista che ce la sta mettendo tutta. Non è tra i favoriti per la vittoria di quest’anno ma certamente le carte sono ancora in tavola e tutte da giocare.

