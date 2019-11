Nicola Cavallaro, Over/ “90 min” di Salmo è adatta a lui? (X Factor 2019)

Nicola Cavallaro è pronto per il quarto live di X Factor 2019 che andrà in onda su Sky Uno oggi, giovedì 14 novembre, in prima serata. Per questo live, l’artista sarà chiamato a salire sul palco e reinterpretare 90 MIN di Salmo. Anche questa è un’assegnazione particolare, sarà interessante vedere Nicola confrontarsi con un brano del rapper italiano. A Mara Maionchi piace rischiare, chissà se questa sarà la scelta giusta per il suo concorrente. Va specificato infatti che fino a questo momento Cavallaro ha dimostrato capacità canore importanti, ma con uno stile che è decisamente diverso da quello che utilizza Salmo.

Nicola Cavallaro, così nel terzo live

Il terzo live di X Factor 2019 ha visto protagonista anche Nicola Cavallaro giovedi scorso, il 7 novembre su Sky Uno. In questa puntata, divisa in due manche, ci sono state ben due eliminazioni, di cui una diretta. Nella prima manche Nicola Cavallaro, l’ex partecipante di The Voice France, interpreta Love is a Losing Game di Sam Smith. La sua è un’esibizione molto intensa e molto sentita dallo stesso interprete che regala al pubblico e ai giudici emozioni allo stato puro.Nicola Cavallaro riesce a passare indenne questa manche dei cavalli di battaglia che vede l’eliminazione di uno dei concorrenti della sua stessa categoria, gli over. Infatti sarà Marco Saltari a lasciare il talent show, il meno votato della prima manche.

Per l’esibizione successiva, Nicola Cavallaro sale sul palco e da vero performer ci regala una particolare interpretazione di Happy di Pharreil Williams. Nicola riesce nell’impresa di fare sua questa hit famosissima in tutto il mondo e riesce ad unire il suo mondo, il soul al pop. Con questa esibizione, Nicola Cavallaro è riuscito a mettere d’accordo tutti i giudici che sono rimasti soddisfatti dalla performance dell’over di Mara Maionchi. Anche il pubblico lo premia e lo porta al prossimo live senza passare per lo scontro finale. All’ultima sfida andranno Giordana Petralia e Lorenzo Rinaldi che sono risultati essere i meno votati del pubblico. I giudici decideranno poi di salvare Giordana a discapito di Lorenzo che sarà il secondo eliminato della serata.

Sbarca al talent con Lewis Capaldi



