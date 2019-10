Nicola Cavallaro, Over/ Chi è? La dura prova con Lewis Capaldi (X Factor 13)

Nicola Cavallaro non è estraneo ai talent nè un novellino degli schermi televisivi, egli aveva già partecipato a The Voice in Francia e ora sogna di conquistare anche l’Italia con X Factor. A The Voice il suo carisma, il suo carattere determinato unitamente al suo talento lo avevano portato sino in finale e gli hanno permesso di firmare un contratto discografico con Universal Music France, ad X Factor ha conquistato subito i giudici. I primi passi da neofita nella musica li ha mossi tra rock e blues, poi si fa notare su youtube dove, dopo l’iscrizione, il suo canale, in poco tempo, ottiene migliaia di visualizzazioni. Riguardo la sua vita privata è molto protettivo, non racconta molto, quello che si sa per certo è che ha intrapreso una carriera militare e poi gli studi in medicina, due percorsi che hanno contribuito a formare il suo carattere preciso e disciplinato. Alle audizioni di X Factor si presenta con grinta e canta con rabbia il brano “Iron Sky” di Paolo Nutini. La sua voce è intensa e graffiante e scatena subito la standing ovation del pubblico. Anche i giudici ne rimangono conquistati, tranne Sfera Ebbasta che esprime qualche remora sul suo ingresso ad X Factor. Mara Maionchi gli consiglia di esprimere la sua irruenza nella musica cantando sì con impeto ma con meno rabbia. Alla fine si aggiudica tre sì e passa le selezioni che lo porteranno ai Bootcamp. Nicola Cavallaro approda ai Bootcamp dimostrando di aver tenuto conto del consiglio di Mara Maionchi, infatti, canta “Someone you loved” di Lewis Capaldi in maniera intensa, suadente ma molto meno irruenta ed arrabbiata.

Nicola Cavallaro, X Factor 13: un posto agli Home Visit

Nicola Cavallaro ha superato la selezione dei Bootcamp a X Factor 13, aggiudicandosi un posto agli Home Visit. Il biglietto per Berlino ora è pronto, sarà là che la prossima sfida prenderà corpo e il suo sogno di aggiudicarsi un posto sicuro nel talent potrà realizzarsi oppure no, questo dipenderà da come Nicola Cavallaro saprà giocarsi le sue carte una volta giunto in terra teutonica.

Nicola Cavallaro, la sua interpretazione di Lewis Capaldi





