Nicola, chi è papà di Selvaggia Lucarelli/ “Ha 88 anni e un tumore”: lo sfogo social

Nicola Lucarelli, chi è papà di Selvaggia Lucarelli

Seppur personaggio molto esposto sui media e in TV, quando si tratta di vita privata Selvaggia Lucarelli è una donna riservata, che poco ama esporre tratti della sua quotidianità e dei suoi affetti, in particolare quando si tratta di famiglia. Eppure di tanto in tanto affida ai social rivelazioni che riguardano gli affetti più cari, anche per trarne riflessioni utili. È il caso di un post pubblicato qualche tempo fa su suo padre Nicola Lucarelli.

L’uomo, 88enne, è malato. È stata proprio Selvaggia a rivelare che combatte contro un tumore in un post che aveva l’obiettivo di riflettere su come l’emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del Covid avesse avuto un impatto devastante sulle persone anziane, costringendole all’isolamento perché ‘soggetti fragili’.

Nicola Lucarelli, la malattia e il Covid: lo sfogo di Selvaggia

Nel post in questione, Selvaggia Lucarelli scrisse: “Oggi mio padre, 88 anni e un tumore, ha fatto questa passeggiata andata e ritorno. Ha preso barrette energetiche per due giorni, con questa idea in testa. Sono pezzi di vita preziosi, che il Covid ha tolto a tanti anziani la cui esistenza, per molti, era ed è sacrificabile”. Proprio il covid ha portato via questa mattina, 19 novembre 2022, Nadia Agen, la mamma di Selvaggia e moglie di Nicola Lucarelli.

Quello tra Selvaggia e suo padre Nicola è un rapporto di grande amore. La giornalista di tanto in tanto immortala alcuni momenti dell’uomo nella sua quotidianità e li condivide sui social, rivelando lo stretto rapporto che Nicola Lucarelli ha col nipote Leon e con Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia.

