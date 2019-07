Nicola Colloca, l’auto del delitto/ Suicidio o omicidio in famiglia? (Chi l’ha visto)

Nello speciale Chi l’ha visto Estate in onda questa sera su Rai3 si tratterà anche il caso di Nicola Colloca, l’infermiere di 49 anni trovato senza vita nella sua auto bruciata nel bosco di Vibo Valentia nel settembre 2010: dopo gli sviluppi degli scorsi mesi, con le indagini che si sono concentrate su moglie e figlio dopo che per anni la stessa famiglia ha sempre ritenuto quella drammatica tragedia un mero atto di suicidio. «“Nicola Colloca: L’auto del delitto”. Affidata a Fabrizio Franceschelli con Roberta Pallotta, Pietro Valenziano e Marco Monti, l’inchiesta sula morte dell’infermiere di Vibo Valentia andrà in onda questa sera con novità emerse nelle nuove visite dei colleghi di Chi l’ha visto sui luoghi della tragedia, con interviste esclusive ai protagonisti delle indagini che nel frattempo proseguono nella Procura di Vibo Valentia. Era un infermiere del 118, aveva prestato tutta la vita per il soccorso e il salvataggio delle vite in giro per la Calabria: poi un giorno, in uno dei misteri che affollano purtroppo le cronache nere italiane, è stato trovato senza vita carbonizzato nella sua Opel Corsa a boschi chilometri dal centro abitato calabrese. Quel giorno l’uomo, una volta tornato a casa, fu accusato dalla moglie di avere una relazione extraconiugale con una vicina, presente insieme a suo figlio alla discussione. Nicola respinse le accuse e dopo una lunga discussione andò via. Non fece più ritorno a casa: due giorni dopo fu trovato carbonizzato nella sua auto, una Opel Corsa. Si pensò subito ad un suicidio, quindi ci fu la sepoltura del corpo, ma il padre e la sorella di Nicola si opposero a questa tesi, ottenendo la riesumazione del cadavere dopo tre anni.

OMICIDIO O SUICIDIO?

A quel punto le indagini sono state riaperte con il medico legale che ha scoperto così che il corpo di Nicola Colloca era ancora in vita durante il rogo appiccato all’interno dell’auto. In un primo tempo si credeva che si fosse narcotizzato prima che le fiamme avvolgessero l’Opel Corsa, ma l’ipotesi è cambiata con le indagini aggiunte: qualcuno ha trasportato Nicola nel mezzo del bosco forse solo in stato di incoscienza e poi ne ha distrutto il corpo con le fiamme. La Procura di Vibo Valentia negli scorsi mesi ha proceduto con la richiesta di rinvio a giudizio di otto persone, tra cui la moglie Caterina Gentile e il figlio della vittima, Luciano Colloca: secondo l’accusa, proprio il figlio di Nicola avrebbe colpito il padre alla testa con un corpo contundente, forse un calcio di pistola, prima che venisse arso, forse ancora in vita. Ad oggi i due sono indagati con accuse gravissime, omicidio aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela. «Lo hanno ammazzato. Mi sono battuto per avere verità e giustizia, spero che arrivi e che i suoi assassini vengano assicurati alla giustizia. Ho molta fiducia», aveva dichiarato il padre a “Chi l’ha visto” ormai diversi mesi fa.

IL MOVENTE DEL FIGLIO

Quel maledetto giorno Nicola Colloca si è tolto la vita dopo le accuse della moglie e del figlio oppure l’ipotesi del “complotto familiare” messo in piedi dall’accusa e dall’altra parte della famiglia ha concrete possibilità di avvicinarsi alla verità? Il mistero rimane e oggi Chi l’ha visto proverà a dare dettagli in più per provare a far emergere l’impianto di un processo che si terrà nei prossimi mesi e che è tutt’altro che scontato nel suo esito. Stando a quanto riportato da Fanpage in merito alla tesi della Procura, «Nicola, un uomo estremamente parsimonioso e geloso dei suoi risparmi, avrebbe messo da parte negli anni la somma di 200mila euro, escludendo però, dalla disponibilità di quella somma tutti i suoi familiari». A questo punto proprio i risparmi potrebbero aver dato il là al movente per il diabolico piano: non vi sono conferme in tal senso e il figlio di Nicola Colloca, assieme alla madre, dovranno rispondere punto su punto e scagionarsi da un’accusa gravissima come quella mossa dalla Procura di Vibo Valentia. Secondo l’avvocato del padre di Nicola, Diego Brancia gli elementi contro Luciano e Caterina sono parecchi: «Ci sono accertamenti di natura scientifica, in particolare c’è la riesumazione della salma. È stato stabilito che la frattura cranica è incompatibile col suicidio. Ci sono le indagini del Ris di Messina sul veicolo, le intercettazioni telefoniche molto significative, oltre a prove dichiarative che io ritengo compendiate in una robusta attività di indagine».



