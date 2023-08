Nicola Conte, morto il padre di Giuseppe/ L’annuncio alla Camera dei deputati

È morto Nicola Conte, padre del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe. Per anni segretario comunale di San Giovanni Rotondo, si è spento all’età di 93 anni. L’annuncio è arrivato alla Camera dei deputati tramite il vicepresidente Giorgio Mulè: “Devo comunicare una notizia non bella: il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai familiari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell’Assemblea”. Originario di Volturara Appula, provincia di Foggia, l’uomo non stava bene da tempo, secondo quanto riportato da Foggia Today.

Addio a Nicola Conte, padre di Giuseppe

Il Movimento 5 Stelle si è stretto attorno al suo leader, ma è l’intera comunità politica ad aver mandato un messaggio di vicinanza a Conte. Così il premier Giorgia Meloni: “Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”. Questo il tweet del ministro Adolfo Urso: “Le mie più sentite condoglianze e tutta la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa di suo padre, Nicola”. Da Forza Italia, il messaggio di Paolo Barelli: “La perdita di un genitore è dolorosissima. A nome del gruppo di Forza Italia alla Camera e mio personale, siamo vicini al presidente dei 5s, Giuseppe Conte, e alla sua famiglia”. “Le nostre condoglianze al deputato del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per la perdita del padre. Siamo vicini al collega e a tutta la sua famiglia”. Così in una nota Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera. Anche Elly Schlein si è unita al coro di sostegno: “Un abbraccio affettuoso al Presidente Conte. La comunità democratica gli è vicino per la perdita del padre Nicola. Un pensiero alla sua famiglia e ai suoi cari”.

