Nicola Da Bari/ Il cantante elegante della “Scuderia Scotti” (Tu si que vales)

Il gran giorno è arrivato: questa sera, su Canale 5, andrà in scena l’attesa finalissima di Tu si que vales 2020, al cui interno troverà spazio anche l’elezione del vincitore del premio 2020 della Scuderia Scotti, tra i cui candidati figura anche il 70enne Nicola Da Bari, cantante esibitosi in occasione della puntata d’esordio della fortunata trasmissione del sabato sera di Canale 5 e approdato direttamente in semifinale nel torneo della scuderia, dove ha sconfitto il suo avversario Antonio Sorice. Il contest parallelo è stato ideato proprio dallo zio Gerry, recentemente guarito dal Coronavirus che nelle scorse settimane l’aveva colpito, costringendolo addirittura a un ricovero in ospedale. Fortunatamente, il conduttore si è poi rimesso in forze e ha fatto ritorno a casa, raccontando la sua esperienza nei minimi particolari e appellandosi a tutti gli italiani, chiedendo loro di prestare la massima attenzione quando si trovano fuori dalla propria abitazione perché il rischio di essere contagiati è reale e la pandemia, purtroppo, non è un’invenzione.

NICOLA DA BARI: CANTANTE GENTILUOMO

Parentesi Covid a parte, questa sera Gerry Scotti incoronerà il re della sua Scuderia è fra i papabili vincitori figura Nicola Da Bari, che si è presentato sul palco intonando “O sole mio”, grande classico dell’universo della canzone italiana. Il concorrente ha saputo incantare il pubblico soprattutto per la sua spiccata eleganza e anche per la sua naturale simpatia, evidenziata a più riprese anche da Sabrina Ferilli, che riveste il ruolo di portavoce della giuria popolare. Sul suo conto, purtroppo, non si hanno moltissime informazioni, in quanto la sua presentazione in televisione è stata molto stringata ed è risultata avara di dettagli. Oltre alla sua età (70 anni), che abbiamo ricordato in precedenza, Nicola Da Bari ha rivelato di essere sposato da 45 anni e ha voluto dedicare la sua interpretazione a tutte le donne, con particolare riferimento a Sabrina Ferilli, che ha particolarmente apprezzato l’omaggio canoro riservatole da un uomo dotato di una classe davvero d’altri tempi. Questa sera giocherà fino in fondo la sua partita, con la speranza di poter esultare accanto allo zio Gerry.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE COMPLETA



© RIPRODUZIONE RISERVATA