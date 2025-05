Achille Lauro e il padre Nicola più vicini: “Nostro rapporto difficile ma…”

Dietro un grande artista, quasi sempre, si alternano storie di grandi passioni e sofferenze. Nel caso di Achille Lauro, c’è un passato burrascoso che ha inevitabilmente forgiato il suo carattere e, in qualche modo, alimentato il suo estro creativo. Un esempio è il suo rapporto coi genitori, in particolare con papà Nicola de Marinis. Achille Lauro non ha mai nascosto di aver avuto un legame conflittuale con il padre, benché non sia mai entrato del tutto nel cuore dell’argomento.

Achille Lauro lascia X-Factor?/ "In passato ho rischiato che mi tirassero i pomodori"

In una intervista di non molto tempo fa a Domenica In, tuttavia, aveva anticipato un riavvicinamento al padre Nicola, frutto di un rapporto più maturo e meno conflittuale. “Per quanto io abbia avuto un rapporto difficile con lui, mio padre è persona intellettuale che mi ha lasciato una certa base di educazione”, ha sottolineato Achille Lauro.

CONCERTONE PRIMO MAGGIO 2025/ Non diritti da festeggiare, ma un lavoro da riscoprire

Achille Lauro, dal rapporto complicato con il padre all’amore per la madre: “Figlio di brava gente”

Naturalmente il cantante di Incoscienti Giovani ha speso parole al miele anche per la madre Cristina Zambon, riconoscendo l’impegno e la dedizione che entrambi i genitori hanno messo nella sua crescita. “Io sono figlio di brava gente e di gente onesta”, rivendica orgoglioso l’artista. “Anche mio padre lo è”, ribadisce ancora. Dunque, il rapporto coi genitori sembra decisamente più equilibrato e sano rispetto a qualche anno fa, quando appunto Achille Lauro viveva un momento difficile con il padre. Interpellato da Mara Venier sul rapporto con mamma Cristina, dunque, ha detto di aver costruito un rapporto splendido.

Achille Lauro, single o fidanzato?/ Dai rumor su Giulia Toscano agli "amori" nati dietro le quinte di Sanremo

“E’ assolutamente così e credo che sia una cosa che è comune a tutti”, le sue belle parole per mamma. Chissà che nell’ospitata di oggi, sempre a Domenica In, Achille Lauro non abbia qualche particolare da aggiungere, circa la sua vita famigliare e il rapporto con mamma e papà.