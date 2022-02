Nicola De Marinis, papà di Achille Lauro/ “Tante incomprensioni, mi ero allontanato”

Achille Lauro si è certamente distinto sempre per la sua personalità e il suo look a tratti pittoresco, apparso evidente nella scorsa edizione del Festival di Sanremo in cui ha affiancato Amadeus. Lui è però l’unico in famiglia ad avere intrapreso una carriera simile, mentre i suoi hanno decisamente ben altri interessi.

Il papà dell’interprete di “Rolls Royce”, Nicola De Marinis, è infatti un magistrato della Corte di Cassazione, mentre il nonno paterno, Achille, è stato prefetto. Non è però finita qui: c’è stato un altro suo parente che è stato Procuratore della Repubblica e un altro Viceprefetto di Bari.

Nicola Marinis è il papà di Achille Lauro: il loro rapporto tormentato

Nonostante abbia vissuto gran parte della sua vita a Roma, dove lavora principalmente il papà, il rapporto tra l’uomo e Achille non è sempre stato dei migliori. Era stato proprio il cantante a raccontarlo a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’: “Sono figlio di gente onesta. Mio padre, con cui ho avuto un rapporto complicato, è una persona onesta, un intellettuale. Non vengo da un ambiente squilibrato”.

Le difficoltà sorte nel loro legame erano state confermate anche da De Marinis, 62enne magistrato della Corte di Cassazione (Consigliere addetto alla Sezione Lavoro), oltre a essere docente universitario e autori di pubblicazioni di diritto del lavoro. “Io mi sono allontanato dai ragazzi perché le incomprensioni erano tante – ha detto l’uomo in un’intervista al settimanale ‘DiPiù’ -. La madre non li ha mai abbandonati. Ora ci sentiamo spesso, ci confrontiamo da uomini. Lo chiamo spesso. La mamma è amministratrice della sua casa discografica ed è quella che sicuramente lo chiama di più”.

