Nicola Del Freo e l’amore per la collega Virna Toppi: i due sono diventati genitori

Per Nicola Del Freo e Virna Toppi da ormai oltre un anno la vita è cambiata, visto che i due noti e premiati ballerini, primi ballerini al teatro alla Scala, sono divenuti genitori della piccola Asia, un’esperienza che ovviamente ha segnato per sempre l’esistenza della coppia, che aveva sì in programma un lieto evento di questo genere, ma che si è ritrovata catapultata nella nuova vita da genitori quasi a sorpresa.

“E’ nata il 24 agosto, da quel giorno ci è cambiata la vita. Non credevo che sarebbe stato un amore così puro, così folle, così intenso” hanno raccontato i due genitori in una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin. Per Nicola Del Freo e la sua Virna Toppi le emozioni non sono poi finite, visto che i due hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore, sposandosi.

Nicola Del Freo e la nascita della figlia Asia: “Ho assistito al parto”

Intervistato qualche mese fa a Verissimo da Silvia Toffanin, il primo ballerino alla Scala di Milano ha esternato le sue emozioni riguardo alla nascita della figlia Asia, proprio lui che al momento del parto ha deciso di partecipare in maniera attiva, visto che non poteva non godersi quell’emozione:

“Il parto è stato un’esperienza che ha cambiato anche me perché assisti al miracolo della nascita”. Un amore immenso lega Nicola Del Freo alla sua Virna Toppi, non nata con un colpo di fulmine, ma comunque con i tempi giusti: “Non è stato un colpo di fulmine perché ero molto concentrata sul mio lavoro. Ma quando l’ho conosciuto mi sono innamorata” ha confessato Nicola Del Freo.

