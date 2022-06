Chi è Nicola Del Freo, il fidanzato di Virna Toppi/ “Dopo anni ci si lascia o sposa”

Nicola Del Freo, carriera e vita privata

Nicola Del Freo è il fidanzato della prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano Virna Troppi ed è un ballerino. Classe 1991, la sua passione per la danza lo porta a frequentare la Hamburg Ballet School e a unirsi alla compagnia del Berlin State Ballet dove viene promosso da demisolista. Nel 2015 inizia a lavorare con la compagnia del Teatro alla Scala e nel 2018, proprio come Virna, viene promosso solista del Teatro alla Scala di Milano. I due sono una coppia nel lavoro e nella vita.

Il periodo di lockdown è stato duro sia per Nicola che per Virna, il ballerino però ha dichiarato al Corriere della Sera di essersi sentito molto fortunato: “Mi considero fortunato. Il settore è stato penalizzato tanto, per un artista è molto difficile non poter ballare sia da un punto di vista atletico che espressivo. Ma rispetto ad altri colleghi precari, alcuni dei quali licenziati o senza stipendio, so di avere un lavoro sicuro alla Scala”. Nonostante tutto, a livello sentimentale, il lockdown ha comunque penalizzato la coppia, in quanto durante quel periodo il ballerino era andato a trovare i genitori in Toscana e costretto a rimanere li, non ha potuto vedere la fidanzata per due mesi.

Nicola Del Freo, dopo il lockdown arriva la proposta di matrimonio

Nicola Del Freo e Virna Troppi si sono conosciuti danzando e si sono innamorati. Hanno lavorato e vissuto insieme per molto tempo ma poi il periodo di lockdown li ha separati per due mesi. Nonostante il loro legame affettivo non si sia mai spezzato, per la coppia sono stati momenti difficili. Momenti in cui però, il ballerino ha a lungo meditato in merito al matrimonio. Stanno insieme dal 2015 e il 24 gennaio avevano festeggiato i loro 7 anni insieme, per quell’occasione Virna aveva dichiarato al Corriere della Sera: “Dopo anni ci si lascia o ci si sposa”.

Infatti, Nicola le ha fatto la proposta di matrimonio e lei ha accettato senza esitare: “Nicola è la persona più bella che conosco. E’ corretto in tutto, in sette anni ha dimostrato l’anima pura del primo giorno. Non ho esitato un attimo a dirgli di si”. Il ballerino per l’occasione ha scelto un anello con un diamante incastonato in un cerchio di brillanti, in merito aveva dichiarato: “Sono una persona semplice, per me l’anello è un simbolo, lo avevo già pronto da qualche mese”. I due cercano una casa più grande per creare il loro nido d’amore ma al momento non vogliono figli.











