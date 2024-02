Nicola Di Bari attacca Mike Bongiorno in diretta: “Diceva str**zate”/ La moglie chiede di censurare ma…

Nicola Di Bari e il momento esilarante in diretta: cosa è successo

Nicola Di Bari, ospite de La volta buona di Caterina Balivo, è stato protagonista di un momento molto particolare in diretta. Il cantautore ha attaccato Mike Bongiorno: “Ha detto tante di quelle baggianate Mike. Ha detto che ho fatto il muratore, che ho fatto lo scopino…ne diceva di str**zate” ha tuonato l’artista. La moglie del cantautore, Agnese, ha chiesto, tra le risate generali, di tagliare la scena alla conduttrice che invece puntualizza: “Non possiamo, siamo in diretta“.

“Ho fatto il fattorino per un mese perchè i soldi che mi mandava mio padre non mi bastavano e cercai un’altra entrata. Poi mi la casa discografica mi offrì un posticino negli studi della compagnia” ha precisato l’artista. La conduttrice, per cercare di placare l’animo del cantautore ha deciso di collegarsi con Francesco Renga e Nek per Sanremo. Nonostante questo, però, è stato piuttosto evidente che la moglie di Di Bari ha lanciato al marito occhiate piuttosto alterate.

Nicola Di Bari e la dedica alla moglie: “Per me Agnese è tutto”

Nicola Di Bari, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato dell’amore che lo lega alla moglie Agnese Girardello legati da 60 anni: “Agnese per me è un po’ tutto, è quella che ha inventato il nostro romanzo che dura da 60 anni. E non ho mai smesso di amarla. Bisogna aver fortuna nel matrimonio e io e lei siamo stati fortunatissimi. Mi sento un privilegiato da questo punto di vista. ”

L’artista ha poi raccontato il momento in cui ha conosciuto per la prima volta, la donna della sua vita: “L’ho conosciuta a Milano nel’63. Mi fece impazzire sta ragazzina perchè io non pensavo a un matrimonio, pensavo di non essere portato. Quando l’ho vista ho pensato: “Questa mi porta all’altare“.

