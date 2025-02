Nicola Di Bari, chi è e carriera del cantante: i grandi successi degli anni ’70

Voce e raffinata penna della canzone italiana, Nicola Di Bari ha ottenuto il grande successo musicale negli anni ’70, con anche qualche esperienza al cinema. Nato nel 1940 a Zapponeta, in Puglia, sin da ragazzo ha voluto seguire il suo sogno di diventare cantante e, per questo, decise da giovanissimo di lasciare la sua regione per trasferirsi a Milano e avviare la sua carriera. I primi successi arrivano negli anni ’60: nel 1964 si presenta al Cantagiro con il brano Amore ritorna a casa, nel 1965 debutta invece al Festival di Sanremo in coppia con Gene Pitney con Amici miei.

Ma sono gli anni ’70 a svoltare drasticamente la sua carriera, a cominciare proprio dal 1970, quando si esibisce a Sanremo con La prima cosa bella al fianco dei Ricchi e Poveri. Sono gli anni del boom: nel 1971 torna al Festival e trionfa con la celeberrima Il cuore è uno zingaro insieme a Nada e vince anche Canzonissima con Chitarra suona più piano, per poi tornare a Sanremo nel 1972 con I giorni dell’arcobaleno trionfando per il secondo anno consecutivo.

Malattia Nicola Di Bari: il malore nel 2020 e il ricovero in ospedale

Molto attivo anche al cinema, soprattutto tra gli anni ’60 e ’70, Nicola Di Bari ha recitato in pellicole come Torino nera del 1972, diretta da Carlo Lizzani; nel 2020, invece, ha partecipato al film Tolo Tolo di Checco Zalone. Il cantante pugliese, inoltre, negli ultimi anni ha anche dovuto affrontare una serie di problemi di salute, a cominciare da una malattia presentatasi nel 2020. In quell’anno, infatti, fu colto da malore a causa dell’aggravamento delle sue condizioni in seguito ad un’operazione alle coronarie di pochi giorni prima.

Nicola Di Bari fu così ricoverato in rianimazione presso l’Ospedale San Raffaele di Milano; dopo la malattia si è poi fortunatamente ripreso. Ma sono stati frequenti i problemi di salute negli ultimi anni, come da lui stesso raccontato in un’intervista a BellaMa’ nel 2023: “Negli ultimi 3 anni ho subìto 4 interventi, uno più forte dell’altro. Il primo è stato al cuore, alla vena aorta […]”.