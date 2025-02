Nicola Di Bari è stato legato alla stessa donna per tutta la vita. La moglie, Agnese Girardello, l’ha sposata sul finire degli anni Sessanta: i due non si sono mai lasciati, rimanendo insieme nel bene e nel male, mettendo al mondo inoltre quattro figli. Per la moglie, Nicola Di Bari ha sempre speso parole dolci e ricche di sentimento che lasciano intendere quanto si senta fortunato a condividere la sua vita con lei. “Agnese per me è un po’ tutto, è quella che ha inventato il nostro romanzo che dura da 60 anni. E non ho mai smesso di amarla” ha spiegato l’artista pugliese.

Secondo Nicola Di Bari, “bisogna aver fortuna nel matrimonio e io e lei siamo stati fortunatissimi. Mi sento un privilegiato da questo punto di vista”. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 1963: Nicola aveva poco più che vent’anni e lei, più piccola di lui, gli fece perdere la testa. Pur non avendo mai pensato al matrimonio, cambiò totalmente idea e decise di dedicarsi a lei, anima e cuore, per tutta la vita. I due si sono così sposati e hanno messo al mondo quattro figli, dopo il “sì” arrivato nel 1967. Agnese e Nicola si sono conosciuti su un autobus: lui si alzò per cederle il posto e entrambi si innamorarono perdutamente l’uno dell’altra.

Nicola Di Bari, gossip: felice insieme alla moglie Agnese Girardello nonostante le differenze

Nicola Di Bari, parlando ancora della moglie Agnese Girardello, ha spiegato che nonostante le loro differenze culturali, provenendo da due parti dell’Italia differenti in un momento in cui queste differenze contavano ancora in maniera netta e importante, si sono amati in maniera folle e nel 1967 si sono sposati. I due hanno messo al mondo Ketty, Nicoletta, Arianna e Mathis: non ci sono altri gossip che riguardano il cantante pugliese, da sempre molto fedele nei confronti della sua splendida moglie, Agnese.