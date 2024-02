Nicola Di Bari, dov’è nato e quali sono i successi?/ Dal fenomeno all’estero al record sanremese…

Nicola Di Bari, ospite a La volta buona di Caterina Balivo

In vista del Festival di Sanremo 2024, Nicola Di Bari é ospite a La volta buona di Caterina Balivo, format di casa RaiUno. Il vincitore storico al Festival della canzone italiana, Nicola Di Bari nasceva a Zapponeta, il 29 settembre 1940, ed è un cantautore italiano. Ospite in studio a La volta buona, nella puntata del format Rai TV del 5 febbraio 2024, Nicola Di Bari può dirsi oggi uno degli artisti nostrani più influenti in Italia e nel resto del mondo.

FantaSanremo 2024, pronostici e consigli/ I bookie puntano su Alessandra Amoroso, Annalisa e Angelina Mango

Ebbene sí, il vincitore record di Sanremo vanta all’attivo anche il successo all’estero, in particolare in America Latina, oltre che in Italia e alla competizione nella città dei fiori di Sanremo. Si aggiudica il record per essere vincitore del Festival a ben due edizioni consecutive di Sanremo, nel 1971 e 1972, anni in cui lui diventava campione Big al trionfo.

Pronostici Festival di Sanremo 2024, chi vincerà?/ I bookmakers puntano su Annalisa e Angelina Mango

È il quarto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 1971 (con Il cuore è uno zingaro) e nel 1972 (con I giorni dell’arcobaleno), vincendo inoltre anche il contest di Canzonissima nel 1971.

Nicola Di Bari é vincitore da record nella storia del Festival di Sanremo

Alcuni dei brani estratti dalla sua discografia sono degli evergreen nella storia della musica italiana. Tanto da essere sottoposti alla rivisitazione negli anni successivi da parte di altri artisti: Chitarra suona più piano veniva incisa da Mina nell’album Uiallalla, o La prima cosa bella, rivisitata da Malika Ayane per la colonna sonora dell’omonimo film.

SPILLO SANREMO 2024/ Amadeus, l'ingranaggio perfetto per far funzionare il pensiero unico in tv

Nelle sue canzoni cult o più o meno famose ricorre il tema dell’emigrazione e il sentimento di grande appartenenza alla terra natale e alla vita rurale, campestre e il legame indissolubile con la natura.

E in occasione dell’ospitata televisiva a La volta buona di Caterina Balivo, particolarmente attesa può dirsi la sua partecipazione nello studio, del vincitore record di Nicola Di Bari quando é ormai vicino il via al Festival di Sanremo 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA