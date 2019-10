Nicola di Bari e la moglie Agnese Girardello/ “Momenti difficili ma poi…”

NICOLA DI BARI E AGNESE GIRARDELLO A STORIE ITALIANE

Mattinata movimentata a Storie Italiane dove gli ospiti di certo non mancano e dove, in chiusura, ha fatto capolino anche Nicola di Bari, pseudonimo di Michele Scommegna. Il cantautore classe 1940 non ha sicuramente bisogno di presentazioni visto che è uno dei pochi che ha vinto due edizioni consecutive del Festival di Sanremo ed è uno dei più noti cantanti italiani all’estero. Oggi è ospite di Eleonora Daniele insieme alla sua Agnese, la moglie alla quale lui stesso ha dedicato una canzone in passato. Lui stesso, preso posto sul divano della trasmissione, ha rivelato: “Ho conosciuto lei cantando Luigi Tenco, le cantai un pezzettino di quella canzone per conquistarla” ed è a questo punto che Eleonora Daniele manda in onda le immagini dei loro 50 anni, e oltre, insieme, e la dolce Agnese Girardello si è poi commossa: “Certi momenti ti sono sfuggiti, i momenti, il lavoro e quindi.. la vita è volata e rivedere certe immagini mi colpisce”.

LA DEDICA DI NICOLA DI BARI ALLA MOGLIE AGNESE

Nicola di Bari e la moglie Agnese sono sicuramente un esempio per i giovani e non solo per la loro lunga storia d’amore ma anche per il successo che il cantautore ha ottenuto in questi anni in giro per il mondo, Eleonora Daniele ci tiene a sottolinearlo spesso. Lo stesso Nicola di Bari poi si lancia in una dolce dedica alla moglie, la donna che è riuscito a tenerlo giovane e sveglio: “Aver vissuto con te è stato molto importante per come tu sei, per come ci siamo trovati, le nostre erano due culture differenti, i primi momenti sono stati difficili ma poi è iniziato il nostro romanzo”. Tra i due ci sono stati momenti complicati ma dopo 50 anni insieme sono davvero belle le parole dette dal cantautore alla moglie.

