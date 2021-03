Nicola Di Bari: “Finalmente farò il vaccino covid”/ “Sono felice come un bambino”

Il cantautore Nicola Di Bari farà finalmente a breve il vaccino anti covid. Dopo le “polemiche” degli scorsi giorni, l’artista italiano ha annunciato che a giorni riceverà il farmaco: “Mi vaccinerò il 7 aprile, giustissimo, bellissimo – racconta Nicola Di Bari in collegamento con Storie Italiane, in diretta su Rai Uno – sono felice come un bambino, questo lo devo soprattutto a te. Hanno chiamato mia figlia ieri sera, penso che al paese dove sono nato oggi faranno festa”.

Eleonora Daniele, la padrona di casa, ha replicato: “Non devi ringraziare me, noi non c’entriamo nulla, non vorrei che passasse il messaggio che se parli in televisione poi ti vaccinano, questo è un argomento serio”. Il giornalista e compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, ha commentato: “Ci sono state oggettive carenze nella Lombardia (Nicola Di Bari abita appunto in Lombardia ndr), ora speriamo che la macchina si sia messa in moto in tutto Italia”.

NICOLA DI BARI E IL VACCINO, GIOVANNI TERZI: “IN LOMBARDIA QUALCOSA NON HA FUNZIONATO”

“Io avendo problemi polmonari ed essendo diabetico – ha proseguito Giovanni Terzi – forse non avrei fatto il covid se mi avessero fatto il vaccino, ma aspettiamo un mese di tempo e diamo fiducia, vediamo se questa cosa parte come stanno dicendo, e vediamo se riusciamo a uscire da questa terribile pandemia”. In studio anche Leopoldo Mastelloni, che ha aggiunto: “Io faccio 76 anni fra due mesi. abito a Roma e a Napoli, ho fatto tutte e due le richieste. Ho la residenza a Napoli e il domicilio a Roma, e si può fare per entrambi, così mi hanno detto. Io mi baso comunque soprattutto sulla Campania che è il luogo di residenza”. Nicola Di Bari ha ricordato anche il grande Enrico Vaime autore televisivo fra i più stimati, morto nelle scorse ore: “Un caro amico, una carissima persona – dice l’artista – persona intelligentissima, grande lavoratore dello spettacolo, una perdita enorme, noi ce lo ricordiamo tutti, un signore a cui abbiamo voluto tutti bene, ti aiutava sempre, una persona straordinaria, era davvero un amico, un abbraccio alla sua famiglia”.

