NICOLA DI BARI OPERATO AL CUORE: COME STA?/ “Ricoverato in rianimazione”

Mondo dello spettacolo in apprensione per le condizioni di Nicola Di Bari, operato al cuore dopo un aneurisma all’aorta addominale. Fortunatamente il peggio sembra passato, come confermato dal manager Franco Mariello ai microfoni di Storie Italiane: «Sembra che la situazione sia rientrata e sia sotto controllo. Gli ultimi aggiornamenti di questa mattina sono buoni, sembra che stia abbastanza bene, insomma incrociamo le dita. È in buone mani. Ha avuto un aneurisma all’aorta addominale. Lui mi ha chiamato una settimana fa per vedere dei progetti. Stava benissimo, io aspettavo una sua chiamata per un appuntamento per vederci. Ieri sera verso le 19 mi ha chiamato e a malapena riusciva a parlare, mi ha detto: “Franco, non so se riusciamo a vederci domani, ti ho chiamato per salutarti”. Io sono rimasto di ghiaccio, mi ha detto di stare male. Sono rimasto di sasso e non sapevo che fare». Il manager di Nicola Di Bari ha poi evidenziato: «Gli stanno facendo degli aggiornamenti, lo stanno controllando, sembra che stia bene. Mezz’ora fa mi ha chiamato la figlia per dirmi che la situazione è sotto controllo, tra pochi giorni potrà tornare a casa». (Aggiornamento di MB)

NICOLA DI BARI STA MALE: OPERAZIONE AL CUORE

Nicola Di Bari sta male. Il celebre cantante pugliese è ricoverato in rianimazione presso l’Ospedale San Raffaele di Millano dopo un’operazione alle coronarie subito tre giorni fa. Le condizioni dell’artista che ha compiuto 80 anni lo scorso 29 settembre, si sarebbero aggravate. A darne notizia, riportata dall’Ansa, sarebbe il suo manager Franco Mariello. Nicola Di Bari ha alle spalle una brillante carriera. Tra i suoi successi, restano indimenticabili Il cuore è uno zingaro, Vagabondo e La prima cosa bella. Quest’ultima canzone è stata interpretata anche da tanti altri artisti. Di Bari è stato anche il vincitore per due volte del Festival di Sanremo. La notizia ha raggiunto immediatamente la Puglia, sua terra d’origine.

NICOLA DI BARI, UNA VITA ACCANTO ALLA MOGLIE AGNESE

Nicola Di Bari, in questo momento di difficoltà, può contare sul totale appoggio della moglie Agnese, accanto a lui praticamente da tutta la vita. “Abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarci a vicenda e ci risposeremmo subito. Stiamo bene insieme”, hanno dichiarato lo scorsoagosto ai microfoni di “C’è Tempo per…”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Un amore grande che ha portato alla nascita di quattro figli che, poi, ha reso nonni e la moglie Agnese di quattro nipoti. Tutta la famiglia e i fans fanno il tifo per Nicola di Bari augurandogli una pronta guarigione.





