NICOLA DI PAOLO/ Il mistero del manovale scomparso da Larino a “Un giorno in Pretura”

A “Un giorno in Pretura” sbarca il caso Nicola Di Paolo. Il programma di Roberta Petrelluzzi, in onda sabato 24 ottobre, alle 00.25 su Rai3, si occuperà nella puntata intitolata “Chi ha visto Nicola Di Paolo” del manovale scomparso da Larino, provincia di Campobasso, una notte d’estate di ormai diversi anni fa. Il 20 luglio del 2007 l’operaio sembra letteralmente svanire nel nulla: eppure risulta difficile da credere che si possa sparire così, senza lasciare neanche una traccia, da una cittadina del centro-sud di 7mila anime, dove tutti conoscono tutti, vizi e virtù, amicizie e intrecci pericolosi. Ma la domanda che dà il titolo alla puntata di “Un giorno in Pretura” è quanto mai azzeccata: perché quando si chiede “chi ha visto Nicola Di Paolo?”, gli inquirenti vanno ad infrangersi contro un muro di gomma che non restituisce risposta.

NICOLA DI PAOLO, IL CASO A “UN GIORNO IN PRETURA”

Dinanzi alla difficoltà di rintracciare Nicola Di Paolo, gli investigatori decisero di approfondire le dinamiche interne alla sua famiglia. Fu così che alla sbarra finirono la moglie, Anna Vincelli, accusata di omicidio, e il suo amante Domenico Ciarlitto, considerato il complice del disegno delittuoso. Nacque così un processo indiziario, che per due volte produsse una condanna. Fino alla svolta, con la Cassazione che stabilì di ripetere il processo, spedendo alla Corte di Assise di Appello di Salerno tutto l’incartamento, obbligando i giudici ad ascoltare tre testi che in Aula non erano mai comparsi. Possibile, era il ragionamento dei togati, che Nicola Di Paolo fosse così possessivo e violento da spingere Anna Vincelli al suo omicidio? A questa domanda, si aggiunse poi un ulteriore dubbio: c’era qualcuno che l’aveva visto anche dopo la data della presunta morte? Elementi che portarono all’assoluzione piena dei due imputati, ma con un senso di irrisolto: il corpo di Nicola Di Paolo, infatti, non fu mai trovato. Resta la domanda: “chi ha visto Nicola Di Paolo?”



