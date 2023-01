Nicola e Annalisa, rivelazione choc dopo C’è Posta Per Te/ “Siamo tornati insieme”

La storia di Nicola e Annalisa dopo C’è Posta Per Te: cosa è successo

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di C’è Posta Per Te, noto e amato programma condotto da Maria De Filippi. Tra le tante storie presentate nel corso della serata, una ha colpito maggiormente il pubblico: quella di Nicola e Annalisa. Nicola ha tradito la moglie per ben due volte, decidendo di andare a convivere con la sua amante.

L’uomo ha anche svelato di aver venduto le fedi nuziali, ma poi si è pentito della sua scelta e ha cercato di riconquistare sua moglie Annalisa. Nicola ha deciso di rivolgersi a C’è Posta Per Te, ma nonostante i suoi tentativi alla fine la donna ha deciso di chiudere la busta tra gli applausi del pubblico. Come riporta FanPage, Annalisa dichiara: “Io gli avevo detto che appena gli andrà male troverà le porte chiuse. Poi non è vero che lui ha lasciato lei, io ho saputo che è stata lei ad andarsene“.

Nonostante Annalisa avesse chiuso la busta a C’è Posta Per Te, convinta di voler chiudere in modo definitivo con Nicole qualcosa è cambiato. Dopo la registrazione del programma condotto da Maria De Filippi, sembra che la coppia abbia deciso di tornare insieme.

Sul sito ufficiale di C’è Posta Per Te si legge: “Dopo qualche tempo dalla registrazione Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a suo marito Nicola. Nicola: “Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando” Annalisa: “Dopo la registrazione, lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità“.

