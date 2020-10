Nicola e Claudia, Uomini e Donne/ “Sono stato 5 anni in ospedale, non camminavo…”

Nicola, il cavaliere che, nelle scorse puntate è stato al centro di una dura polemica per una frase detta sulla dama Valentina. Chiuso quel capitolo, Nicola è uscito con Claudia, la dama pugliese che, all’inizio dea stagione, ha rifiutato Armando Incarnato. “Siamo andati a cena e ci siamo conosciuti tre giorni fa, ma io con lui non volevo uscire e la redazione lo sa”, ammette Claudia che svela il desiderio di Nicola di sfidare Armando. “Mi hai detto ora chiedo il numero e faccio vedere io ad Armando”, svela Claudia. Parole che, però, vengono negate da Nicola il quale mostra il proprio fastidio nei confronti di Claudia non avendo gradito i suoi atteggiamenti.

NICOLA CHIUDE CON CLAUDIA: “SONO 5 ANNI CHE NON TOCCO UNA DONNA”

Claudia decide di chiudere la conoscenza con Nicola. “Siamo usciti una sera ed è stato piacevole. Lui mi ha riaccompagnata e mi ha detto ‘vado via perchè mi piaci'”, afferma Claudia. “Non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Sono cinque anni che non tocco una donna”, sbotta Nicola. “Non ho detto niente di male e mi sembri la brutta copia di Armando”, replica duramente Claudia. “Se da cinque anni hai crisi di panico e non tocchi una donna, con che presupposto sta seduto lì?”, chiede il tronista Gianluca. “Il problema è che tu hai una donna fuori. Sei un grande truffatore. Una persona che ha questi problemi resta a casa e va a curarsi”, commenta Tina Cipollari. “Sono stato in ospedale 5 anni, pesavo quasi 30 kg e non riuscito a stare solo in piedi. Ho perso tutto e faccio fatica quando una persona si avvicina a me solo per l’aspetto fisico”, spiega Nicola che vorrebbe una persona interessata a lui per la sua interiorità.

