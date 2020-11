Nicola e Federica, lite a Uomini e Donne/ “Ma chi credi di essere? Ti ho mandato…”

Dopo lo spazio dedicato a Michele Dentice, al centro delle critiche per la trplice conoscenza con Roberta Di Padua, Serena e Giulia, Maria De Filippi chiama al centro dello studio di Uomini e Donne Nicola e Federica. Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele, ma qualcosa sembrerebbe andato storto. Dopo aver fatto di tutto per raggiungerla a cena, Federica lo ferma ammettendo di essere già a cena. “Siamo scesi a Roma insieme e siamo rientrati insieme e siamo usciti venerdì sera”, racconta Federica. “Abbiamo parlato più volte a settimana, lei sa quanta fatica faccio a fidarmi delle persone. E’ stata una settimana difficilissima perchè tra gli allenamenti e il lavoro mi sto ammazzando. Mi sta bene che lei vada a cena, ma quanto conto per lei come conoscenza? Dopo venti minuti che mi aspettava è andata a cena da sola e non mi ha mandato neanche un messaggio per capire cosa mi fosse successo”, ammette Nicola.

NICOLA E FEDERICA, LITE A UOMINI E DONNE

Nicola, dopo essersi accordato con Federica per andare a cena insieme, non tollera l’atteggiamento della dama di Uomini e Donne che non gli avrebbe mostrato interesse non aspettandolo per cena. “Siccome è una settimana che locerco sempre io, sono andata a cena dopo averlo aspettato. Ti ho mandato un messaggio per chiederti scusa chiedendoti di vederci dopo cena e mi ha insultata”, ha prontamente replicato Federica. “Mi hai detto di tutto e non ti ho chiamato per non sentirmi gli insulti, ma chi credi di essere?”, chiede ancora una furiosa Federica. “Pretendete rispetto, ma dovete anche darlo rispetto”, aggiunge Nicola che poi accetta di conoscere Evelin, una signora arrivata per conoscerla.



