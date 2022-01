Nicola e Olga, Uomini e Donne/ “É una bugiarda, mi ha detto che il marito…”

Dopo il momento dedicato ad Ida Platano, la puntata di Uomini e Donne del 27 gennaio, continua con Nicola e Olga. Il simpatico cavaliere che ha conquistato le attenzioni di Tina Cipollari per il colore dei suoi capelli, ha cominciato ad uscire con la signora Olga, giunta in trasmissione per conoscerlo. La prima uscita, però, non è andata bene e, dal racconto in studio, pare che tra i due non ci siano possibilità di stare insieme. “Siamo andati a cena e si è presentata subito come quella di Uomini e Donne. Ma sei venuta qui a conoscere me o a conquistare i fan?“, chiede il cavaliere al centro dello studio.

“L’ho invitata anche a casa per festeggiare Natale e non è venuta. Poi mi ha invitato a festeggiare con lei il Capodanno, ma non si sono andato perchè lei non è venuta a Natale”, aggiunge ancora il cavaliere che poi aggiunge – “Non mi ha neanche invitato ad entrare nella stanza d’albergo”. “Cosa volevi fare?”, chiede Maria De Filippi. “Aiutarla con le valigie”, risponde il cavaliere.

Nicola e Olga, lite a Uomini e Donne

Dopo il racconto di Nicola, tocca alla signora Olga raccontare la propria verità. “Cerca il contatto fisico, mi ha inviato il video della camera da letto”, racconta la signora. “Sei una bugiarda. Prima mi ha detto che il marito è morto, poi che è separata“, aggiunge ancora il cavaliere. Tra i due volano parole forti fino a quando Maria De Filippi non li invita ad accomodarsi.

La conoscenza tra il signor Nicola e la signora Olga finisce così con un nulla di fatto. Entrambi tornano ai rispettivi posti in attesa che arrivino nuove persone interessate a conoscerli.

