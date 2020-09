Nicola e Roberta Di Padua, lite a Uomini e Donne/ Valentina lo difende: “Forse ho…”

Lite a Uomini e donne, nella puntata del 22 settembre, tra Nicola e Roberta Di Padua. Il cavaliere che nella scorsa puntata è stato duramente rimproverato da Maria De Filippi per aver parlato male della nuova dama Valentina, torna al centro dello studio per chiarire la propria posizione. Nuovamente di fronte a Valentina, Carlotta e Roberta Di Padua, Nicola punta il dito contro Roberta, accusandola di averlo usato e di aver raccontato ciò che le aveva detto di Valentina solo per non ammettere di non provare interesse nei suoi confronti. “Io faccio battute mentre tu mi hai usato“, ha detto il cavaliere. “Secondo me tu mi hai studiata a casa e sei venuto qui sapendo ciò che mi è mancato in questi anni, ma non ci casco“, sbotta Roberta.

NICOLA CONTRO ROBERTA DI PADUA A UOMINI E DONNE: CARLOTTA DIFENDE LA DAMA

A schierarsi dalla parte di Roberta Di Padua è Carlotta. “Tu, oggi, dovevi venire qui e chiedere scusa a Valentina, a me e Roberta e invece vieni qui e torni a dire che si è inventata tutto. Cavolo Nicola hai 40 anni“, sbotta Carlotta mentre Valentina rivela di voler continuare a frequentare Nicola. “Si è scusato e mi piace quindi continuo ad uscire con lui”, dice la dama. “Ma come? Ha detto che sei una donna leggera e ci esci ancora?“, chiede Tina Cipollari. “Non è da mettere in discussione ciò che ho detto io. Lui le ha detto in faccia di essere schifato dal suo atteggiamento“, aggiunge Roberta rivolgendosi a Valentina. “Forse non ha tutti i torti, magari ho sbagliato io”, aggiunge ancora la dama. “Sono allibito dal comportamento di Valentina e mi dispiace dire che, alcune donne, se le vanno a cercare”, sbotta Gianni Sperti. Valentina, però, fa un passo indietro quando scopre che Nicola ha girato i suoi messaggi a Roberta. Nicola, poi chiede scusa a Carlotta leggendole una lettera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA