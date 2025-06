Nicola e Sara di Matrimonio a Prima vista 2025 stanno ancora insieme? Se lo domandano gli appassionati del programma televisivo di Real Time, che in queste settimane hanno conosciuto al meglio la coppia. Ebbene, i due sposi hanno regalato spunti interessanti nel corso delle varie puntate e arrivano a questo appuntamento con le migliori intenzioni. Le anticipazioni della puntata speciale in onda questa sera, mercoledì 4 giugno, ci raccontano “volti radiosi” tra i due concorrenti.

E non stentiamo a crederci, dato che fin dal primo sguardo sull’altare, Nicola e Sara di Matrimonio a Prima Vista 2025 hanno dato buone sensazioni. E allora si preannunciano grandi promesse da parte dei due sposi. Il marito, in particolar modo, vola alto e non teme smentite: dichiara infatti di essere perdutamente innamorato della sua compagna e si sta godendo appieno ogni giorno insieme a lei. Pure Sara è dello stesso avviso ed è grata al programma di averle permesso di incontrare la sua anima gemella.

Nicola e Sara di Matrimonio a prima vista 2025, insieme felici e contenti? Grandi progetti all’orizzonte

Come andrà in futuro per la coppia non è dato saperlo, ma di certo le premesse sono buone. I due sposi vogliono proseguire il loro percorso insieme e così stanno facendo da quando si sono spente le telecamere di Matrimonio a prima vista 2025. “Dove c’è lui, c’è casa”, la bella dichiarazione d’amore di Sara, mentre racconta al pubblico le splendide giornate trascorse col marito. Ci sarà modo e occasione di rivivere i migliori momenti vissuti nell’esperimento sentimentale di Real Time.

“Una persona così affine a me l’ho aspettata tanto. Ora che l’ho trovata, non me la faccio scappare”, ha detto ancora Sara. Insomma, l’alchimia volta altissima. L’amore regna e commuove persino l’esperta Nada Loffredi che aveva creduto profondamente in loro. Chissà che un domani i due sposi non decidano di allargare la famiglia di certo loro hanno confessato che, in un futuro prossimo, vorrebbero un figlio a coronamento del loro amore.