Matrimonio a prima vista, Sara e Nicola sempre più ‘innamorati’: grandi promesse e attrazione alle stelle

Tutto procede bene, anzi benissimo, per Nicola e Sara. L’esperienza a Matrimonio a prima vista 2025 sta regalando momenti molto piacevoli alla nuova coppia, che pensa in grande e sogna un futuro luminoso. Fin dalla prima puntata, infatti, tra Sara e Nicola è scattata un’alchimia interessante e nel secondo appuntamento su Real Time, le sensazioni positive sono state tutte confermate. Lui pare molto preso da lei, e viceversa, con la fase di conoscenza che progredisce e si evolve molto velocemente.

Giorgio e Adele, Matrimonio a prima vista 2025/ Il primo bacio è un flop e parte male la convivenza

L’attrazione non manca e i programmi per il futuro sembrano già molto concreti. Per qualcuno, Nicola e Sara starebbero correndo un po’ troppo, ma la freccia scoccata da Cupido sembra averli messi sulla strada giusta. E allora perché fermarsi? Vedremo cosa accadrà, per il momento arrivano solo segnali positivi da parte dei due sposi.

Alessandro e Francesca, Matrimonio a prima vista 2025/ Primi dubbi e tensioni: convivenza a rischio?

Sara e Nicola vedono un gran futuro dopo Matrimonio a prima vista, ma sorgono almeno un paio di problemi

Nella scorsa puntata di Matrimonio a prima vista 2025, infatti, Sara e Nicola hanno già fantasticato sul futuro che li attende fuori dal programma. Sembrano davvero fare sul serio e i novelli sposi hanno così ipotizzato la costruzione di una famiglia. Insomma, i due concorrenti vogliono fare sul serio e sembrano intenzionati a superare qualsiasi ostacolo.

Uno, che non è di certo insormontabile, ma sicuramente impegnativo è quello legato alla distanza. I chilometri che li separano, in un certo senso, rappresentano l’ultimo freno a questa conoscenza che comunque sta sbocciando al meglio. E poi c’è anche un’ulteriore incertezza da parte di Sara: pensa che Nicola sia troppo accondiscendente. Un aspetto caratteriale su cui il marito può certamente lavorare.

Le nozze di Matrimonio a Prima vista sono vere? Tutte le curiosità sul programma di Real Time