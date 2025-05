Matrimonio a prima vista 2025 entra finalmente nel vivo e anche per Sara e Nicola è il momento di tirare le somme sul loro percorso. Dopo aver trascorso diversi giorni insieme, l’armonia regna all’interno della coppia. Nella scorsa puntata, i due sposi sono arrivati nel resort per la reunion con le altre coppie e fin da subito hanno dato l’idea di essere quelli più in sintonia. Ben presto Sara e Nicola si accorgono di essere un passo avanti rispetto agli altri sposi e fanno il possibile per non farlo pesare.

Nel frattempo arriva il momento della convivenza e Sara si trasferisce a casa del marito. La commessa si sente subito a suo agio e tutto sembra filare liscio, fin quando in camera da letto non trova una piastra per capelli. Di chi è? Forse di un ex fidanzata? Poco importa, perché superato l’imbarazzo Sara e Nicola sembrano guardare già oltre.

Matrimonio a prima vista 2025, un dubbio tormenta Sara ma Nicola è pronto a rassicurarla

Vedremo dunque cosa accadrà nella sesta puntata in onda questa sera, mercoledì 28 maggio, con un piccolo grande dubbio che attanaglia Sara che va chiarito. E non ci riferiamo alla piastra di capelli trovata dalla sposa, ma dai pensieri che la stanno assillando dal finire della scorsa puntata. Sara infatti è apparsa un po’ stranita dallo scorrere così positivo degli eventi. Un idillio che la insospettisce, ma forse a frenare è soltanto la paura di essere felice.

“Non capisco fino a che punto io e Nicola ci stiamo conoscendo visto che non abbiamo mai litigato”, ha detto la novella sposa davanti alle telecamere di Matrimonio a prima vista 2025. La scelta finale si avvicina e a confortare i fan della coppia, arrivano le parole dello sposo che – stando alle anticipazioni di questa sera – renderà chiara la sua volontà alla sposa. Insomma, senza lanciarci in spoiler non richiesti, la strada sembra in discesa per Nicola e Sara.

