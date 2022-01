Nicola, figlio Miriana Trevisan: “Mamma manchi”/ Pago:”Desidera arrivi in finale”

Pago insieme al figlio Nicola dedica un post a Miriana Trevisan, che si trova nella casa del Grande Fratello Vip: “Mamma mi manchi”, si legge — scritto sulla sabbia — nella fotografia pubblicata su Instagram. Il bambino, che oggi ha 12 anni, non vede la showgirl da ormai quattro mesi, ma desidera che la sua avventura nel reality show vada avanti il più possibile.

A rivelarlo è stato proprio il papà. “La mamma è sempre la mamma. Che amore mio figlio. Sono passati più di quattro mesi, ci sta che la mancanza si faccia sentire sempre di più. Me lo dice tutti i giorni, ma come lei non molla, anzi. Ci teneva a farvi sapere che il suo desiderio più grande è che Miriana arrivi fino in fondo, che resista e che continui a far vedere quanto è speciale”, questo quanto scritto da Pago nel post. A corredo le foto del piccolo Nicola in spiaggia, mentre rivolge un pensiero all’attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Pago e Nicola, figlio Miriana Trevisan: “Mamma manchi”. Il post

In molte occasioni Miriana Trevisan, nel corso della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ha rivolto un pensiero al figlio Nicola, che nelle scorse ore insieme al papà ha voluto rendere manifesto quanto la mamma gli manchi. Oltre a sottolineare che, nonostante ciò, le augura di andare avanti fino alla finale, Pago ha voluto ringraziare a suo nome tutti coloro che sostengono la showgirl nel reality show. “Per lui è un emozione pazzesca ogni volta che la vede gioire per l’affetto che le viene dimostrato. Grazie a tutti”, ha concluso nel post su Instagram.

Pago e Miriana Trevisan, come dimostrato in diversi casi, sono in ottimi rapporti. I due hanno avuto una lunga relazione e si sono sposati ben due volte. Dal loro amore è nato Nicola, oggi dodicenne, che sta vivendo con il papà mentre la mamma si trova nella casa del Grande Fratello Vip.

