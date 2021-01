Nicola Fiorello, padre di Beppe e Rosario/ “Morto a 58 anni”, un vuoto incolmabile che…

Nicola Fiorello. Questo è il nome dell’uomo che ha messo al mondo artisti del calibro di Beppe e Rosario Fiorello che questa sera saranno sul palco di Rai1 per Penso che un sogno così. Quale orgoglio più grande se non quello di vedere due dei propri figli sul palco più in alto della televisione pubblica? Purtroppo per loro e per lui questo momento non potrà essere incorniciato nei ricordi del padre che è morto nel 1990 proprio mentre Rosario Fiorello era sul palco di Sanremo come cantante.

Lui stesso ha raccontato quelle ore tremende, momenti in cui continuava a chiamare a casa sua senza avere risposta fino a quando un parente gli ha rivelato che suo padre si è sentito male e lui capì subito che invece era morto. Alla fine prese l’auto e raggiunse suo fratello in Valle d’Aosta comunicandogli tutto e insieme tornarono in Sicilia.

Nicola Fiorello, chi è il padre di Beppe e Rosario e come è morto?

Nicola Fiorello morì a 58 anni e fu trovato morto nel parcheggio dopo essere uscito per andare a comprare le sigarette. Beppe Fiorello lo ha ricordato parlando di lui come di una persona positiva e sempre allegra, convinto che sognare non fosse proibito e che gli piaceva pensare che tutto fosse possibile. Proprio l’attore pensando a Domenico Modugno non può che non pensare al padre, un uomo legato alla famiglia, alle radici e sempre pronto a mettersi in gioco e lavorare duro. Ci sarà un momento dedicato a lui sul palco questa sera? Dal suo matrimonio con Rosaria, sono nati non solo Beppe e Rosario ma anche Anna e Catena. Proprio il figlio di Beppe Fiorello porta il nome di nonno Nicola.



