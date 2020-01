Nicola Gargaglia/ Video, da Amici alla scalata del muro (All Together Now)

Nicola Gargaglia è tra i finalisti di All Togheter Now. Il talento lo aveva già espresso ad Amici di Maria De Filippi, senza però riuscire ad arrivare in fondo alla quinta edizione del talent show. Voce dirompente e grande presenza fisica sul palcoscenico ha convinto con la sua voce frizzante. Nato nel 1986 a Perugia ha preso la strada della musica da giovanissimo quando a 4 anni inizia a frequentare un corso di pianoforte. La passione per il canto arriverà dopo quando si iscriverà al CET di Mogol, riuscendo poi a laurearsi al Conservatorio in Canto Pop. A 18 anni decide di compiere il grande passo verso Roma dove lo aspetta proprio l’esperienza ad Amici.

Nicola Gargaglia, Finalista All Together Now: la carriera

Dopo Amici la carriera di Nicola Gargaglia è andata avanti ancor prima di raggiungere la finale di All Together Now. Nel 2007 il ragazzo ha sviluppato anche una professione parallela cioè quella di doppiatore, riuscendo a lavorare con Maestro Ernesto Brancucci. Presterà la voce a molte serie tv di Disney Channel, lavorando anche alla sigla di Phineas e Ferb. Durante la sua partecipazione al programma ha cantato “La forza della vita“, stupendo tutti e riuscendo a raggiungere dei risultati davvero inattesi alla fine. Vedremo se avrà la caparbietà per raggiungere la vittoria finale.



